Die Fantastischen Vier in Stuttgart Ein Fest vor dem Fest

Von Thomas Morawitzky 23. Dezember 2018 - 09:00 Uhr

Die Stuttgarter Hip-Hopper haben die Hanns-Martin-Schleyer-Halle mal wieder ganz für sich eingenommen: Die Fantastischen Vier zeigten ihren Fans, wie man Weihnachten einläutet. Beim Konzert gab’s Neues und Altbewährtes auf die Ohren.





Stuttgart - Draußen beginnt ein regnerisches Weihnachten, drinnen beginnt die Party. DJ Thomilla heizt vor, gerappte Zeilen, Beats und Samples fliegen. Manch einer tanzt schon, schwenkt die Arme. Die Stimmung steigt. Die Fantastischen Vier sind heimgekehrt nach „Stuggitown“. An zwei Abenden machen sie die Hanns-Martin-Schleyerhalle voll: ein Fest vor dem Fest.

Und die Fantas wollen es wissen, wieder einmal. Plötzlich sind sie da, vier tiefschwarze Silhouetten vor dem funkelnden Hintergrund der Bildwände, vier Kämpfer, die dort Aufstellung bezogen haben, mit verschränkten Armen. Action auf der Bühne, vom ersten Moment an. Stuttgart weiß plötzlich wieder, dass es heiß ist.

Und schon rufen die Fantastischen Vier: „Aller Anfang ist Yeah!“ Der Abend hat erst begonnen, die Songs gehen schnell ineinander über. Nun tanzt die Halle wirklich, nun gehen die Hände hin und her. Bald erfahren alle, dass immer noch kein Film einen Oscar erhält, in dem die weibliche Hauptrolle fehlt. Die Fantastischen Vier stellen ihr neues Album vor, singen, rappen viele alte Stücke - und fast 14.000 Menschen feiern mit ihnen, am Samstagabend. Am Sonntag dann geht die Party weiter - nicht kleiner.