Die Fantastischen Vier in Ludwigsburg: So war das „Hoimspiel“ der Fantas im Schlosshof

7 So gesittet wie bei „MfG“ standen Smudo, Thomas D. und Michi Beck am Samstag in Ludwigsburg selten vor dem Publikum. Foto: Werner Kuhnle

Ein Heimspiel hatten die Fantastischen Vier am Samstagabend im Ludwigsburger Schlosshof bei den KSK Music Open. Trotz immer wieder einsetzenden Regens war die Stimmung bei 10 000 Fans bestens, boten die Fantas doch fast alle ihre Hits und Neues.











Link kopiert



Um 20.50 Uhr am Samstagabend betraten die Fantastischen Vier die Bühne im gefüllten Schlosshof Ludwigsburg. Auch wenn dieses „Hoimspiel“ etwas kleiner als ihr Heimspiel auf dem Wasen war, kamen bei Smudo, Thomas D., Michi Beck und And.Ypsilon beim Blick auf die besondere Open-Air-Venue in der Barockstadt dann doch heimatliche Gefühle auf. Smudo als Gerlinger, und Thomas D., der erst in Ditzingen und dann auch in Gerlingen gelebt hat, machten den Veranstaltungsort kurzerhand zum Hinterland von Ditzingen.