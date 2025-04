Die Fantastischen Vier: Die Fantas spielen beim Football-Endspiel – mit Stuttgart Surge?

1 Stuttgart Surge will am 7. September um den ELF-Titel spielen, die Fantastischen Vier treten in der Halbzeitpause des Endspiels auf. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn, lichtgut/Christoph Schmidt

Kein Football-Endspiel ohne starke Halbzeit-Show. So soll es auch am 7. September in der Stuttgarter MHP-Arena sein. Die Fantastischen Vier geben ein Mini-Heimspiel beim ELF-Endspiel. Stuttgart Surge will ebenfalls dabei sein.











Link kopiert



Die Saison hat noch nicht einmal begonnen, die Werbetrommel für das Endspiel wird aber bereits fleißig gerührt. Am 7. September findet in der Stuttgarter MHP-Arena das Finale der European League of Football (ELF) statt – und die Lokalmatadoren wollen unbedingt dabei sein. Stuttgart Surge, vor zwei Jahren im Endspiel und 2024 im Halbfinale gescheitert, peilt den ersten Titel an.