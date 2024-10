Die Fans müssen sich noch gedulden: RTL zeigt GZSZ-Special in Spanien im Dezember

1 Lars Pape, Eva Mona Rodekirchen, Felix van Deventer und Iris Mareike Steen im "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Special. Foto: RTL / Anna Riedel

Der Sender hat den Ausstrahlungstermin für das "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Special in Spielfilmlänge bekannt gegeben. Und auch zum Inhalt gibt es weitere Details.











Ein wenig gedulden müssen sich die Fans der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" noch, doch Anfang Dezember ist es endlich so weit: Das neue Special in Spielfilmlänge wird am 5. Dezember um 19:40 Uhr bei RTL ausgestrahlt - eine Woche vorab ist es bereits auf RTL+ zu sehen. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Die XXL-Folge spielt in Barcelona und Sitges, Katalonien.