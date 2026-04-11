Das Ei polarisiert seit Jahrzehnten: Schadet das Cholesterin im Eigelb dem Herzen oder liefert es wertvolle Nährstoffe? Die aktuellen Fakten im Überblick.
Ob als schnelles Frühstücksei, im fluffigen Omelett oder als versteckter Helfer im Kuchen - das Ei ist aus vielen Küchen kaum wegzudenken und doch sorgt es regelmäßig für hitzige Diskussionen am Esstisch. Denn das Ei sorgt seit Jahrzehnten für widersprüchliche Schlagzeilen: Schmeichelt das tägliche Frühstücksei der Gesundheit wirklich oder belastet es vielleicht sogar das Herz?