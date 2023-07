1 Der Stuttgarter Stadtdekan Christian Hermes verteilt in der Messe die Hostien mit einer Pinzette. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart - Ein Spender für Desinfektionsmittel steht im Vorraum der Domkirche St. Eberhard in Stuttgart. Daneben weist ein Schild auf Verhaltensregeln hin: kein Gemeindegesang, Friedensgruß ohne Körperkontakt, Maskenpflicht. Drinnen sitzt die Gemeinde an markierten Plätzen. Nur jede zweite Bank ist besetzt, der Sicherheitsabstand gewährleistet. 84 Gläubige sind für den Gottesdienst am Samstagabend zugelassen – dem ersten nach der Corona-bedingten Schließung. Wer teilnehmen will, musste sich im Vorfeld über eines der Formulare anmelden, die zuvor in der Kirche auslagen. Sie waren restlos vergeben. Offenbar sind doch nicht alle Interessenten erschienen: 65 katholische Christen haben sich eingefunden.