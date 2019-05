1 Der erste Fototermin von Herzogin Meghan, Prinz Harry und ihrem Neugeborenen Foto: imago images / Xinhua

Diese Fotos gehen um die Welt: Herzogin Meghan und Prinz Harry haben ihr frisch geborenes Baby erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Meghans Outfit hat einige versteckte Aussagen.

Am heutigen Mittwoch war es endlich soweit: Welt - Baby Sussex, Baby Sussex - Welt! Bei dem ersten Ausflug der frischgebackenen königlichen Familie vor die Kameras stand natürlich der kleine Prinz im Mittelpunkt. Analysiert wird nun aber auch das Outfit, in dem Herzogin Meghan (37, "Suits") ihren Nachwuchs in der prunkvollen St. George's Hall auf Schloss Windsor präsentierte. Und das hat der Welt einiges zu sagen.

Mehr über die Royals erfahren Sie in "Meghan & Harry - Ein royales Märchen" - hier auf Amazon sehen!

Schon der Zeitpunkt für den Fototermin war ein besonderer: Während sich Herzogin Kate (37) immer nur wenige Stunden nach der Geburt auf den Treppen vor dem Krankenhaus mit ihren Babys ablichten ließ, ließ sich Meghan zwei Tage Zeit, um vor die Kameras zu treten. Das deckt sich mit der Aussage ihrer Kleiderwahl: Ein weißes, ärmelloses Blazer-Dress, das sich keine Mühe gibt, den natürlich noch gewölbten Bauch zu kaschieren.

Ein längst überfälliges Statement

Ganz im Gegenteil. Die auffälligen Knöpfe, Taschen und der Gürtel lenken den Blick geradezu auf Meghans Rundungen. Ein längst überfälliges Statement: Hier hat eine Frau gerade ein Kind zur Welt gebracht und das darf man auch sehen. Ein klarer Unterschied zu Kate, die schon kurz nach der Niederkunft aussah, als hätte es nie eine Geburt gegeben. Auch mutig könnte man Meghans Entscheidung finden, zu diesem wichtigen Fototermin ein sehr anfälliges Weiß zu tragen...

Meghan bleibt sich treu

Herzogin Kate zollte bei der Vorstellung der kleinen Charlotte im Mai 2015 und des kleinen Louis im April 2018 mit ihrer Kleidung Prinzessin Diana Tribut: Bei der ersten Geburt trug sie ein blaues Kleid mit Polka Dots, bei der dritten ein rotes Kleid mit Spitzenkragen - genau wie Diana, als sie William (36) und Harry (34) der Welt präsentierte. Meghan dagegen bleibt offensichtlich ihrem eigenen Stil treu: sophisticated, clean und modern.

Standhaft - auf High Heels

Von Meghans Kleid wurde zuerst angenommen, dass es vom Label Givenchy wäre - dasselbe, das auch ihr Hochzeitkleid schneiderte. Mittlerweile aber ist klar, dass es von der preisgekrönten britischen Designerin Grace Wales Bonner ist. Auch die High Heels in Beige von Manolo Blahnik zeigen, dass sich Meghan schon zwei Tage nach der Geburt wieder zutraut, auf hohen Absätzen zu stöckeln.

Harry trägt das Baby

Das schönste Detail aber befindet sich natürlich auf Harrys Arm: Er trägt das Baby bei seinem ersten Fototermin - bei William und Kate war es immer Kate die das Baby der Welt präsentierte. Zufall? Oder ein weiteres Anzeichen dafür, dass sich die Zeiten - und Rollenbilder - selbst bei den traditionsreichen Royals ändern.