Die ersten Bilder sind schon da: Netflix-Hit Virgin River: Staffel sechs kommt früher als erwartet

1 Alexandra Breckenridge und Martin Henderson in Staffel sechs von "Virgin River". Foto: Netflix

Weihnachtsgeschenk für alle Fans von "Virgin River": Die sechste Staffel der Romantikserie kommt noch im Dezember 2024 zu Netflix. Die ersten Bilder zu den neuen Folgen bieten bereits einen ersten Vorgeschmack.











Schöne Überraschung für alle Fans von "Virgin River": Die sechste Staffel der Romantikserie kommt früher als erwartet zu Netflix. Wie unter anderem "Deadline" berichtet, starten die neuen Folgen noch in diesem Jahr. Genauer gesagt am 19. Dezember 2024. Mit diesem frühen Termin war nicht unbedingt zu rechnen. Als Netflix im Februar dieses Jahres seinen Zeitplan für 2024 vorstellte, fehlte "Virgin River" noch. Bisher war von einem Start in 2025 die Rede.