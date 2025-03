Die erste Episode erscheint schon bald: Herzogin Meghan kündigt neuen Gründerinnen-Podcast an

1 Herzogin Meghan veröffentlicht bald einen neuen Podcast. Foto: Elyse Jankowski/Sipa USA/ddp images

Herzogin Meghan steht mit einem neuen Projekt in den Startlöchern. Auf Instagram kündigt sie einen neuen Podcast an, in dem sie mit anderen Unternehmerinnen über ihre Gründungsgeschichten sprechen möchte.











Herzogin Meghan (43) veröffentlicht bald ein neues Podcast-Projekt. Am Donnerstag (13. März) kündigt die Ehefrau von Prinz Harry (40) mit einem Instagram-Post den Start ihres neuen Podcasts "Confessions of a Female Founder" (auf Deutsch: Bekenntnisse einer Gründerin) an. Der Podcast erscheint in Kooperation mit dem Podcast-Netzwerk Lemonada Media. Das Unternehmen produziert unter anderem auch den Podcast "Wiser Than Me" von Julia Louis-Dreyfus (64).