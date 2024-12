Die Eröffnung am Stuttgarter Marktplatz zieht sich hin: Nächste Geldspritze für den Tourismus-Tempel

Die Eröffnung am Stuttgarter Marktplatz zieht sich hin

1 Der neue Tourismus-Tempel am Marktplatz erhält eine Holzfassade. Eröffnet werden könnte bis Mai 2025. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die neue Zentrale am Marktplatz war Anfangs mit 10,5 Millionen Euro kalkuliert. Sie kostet mehr als das Doppelte. Dazu kommt eine Position, die öffentlich gar nicht ausgewiesen ist.











Link kopiert



Stuttgarts neue, auf Hochglanz polierte Visitenkarte am Marktplatz wird nicht nur noch später fertig, die Stadt muss für das neue Haus des Tourismus auch noch mehr Geld locker machen. Weitere 3,4 Millionen Euro soll der Wirtschaftsausschuss des Gemeinderates noch in diesem Jahr bereitstellen, damit der Komplettumbau des ehemaligen Bekleidungshauses Breitling neben den Rathaus vollendet werden kann. Die Zusatzspritze kommt aus dem städtischen Jahresüberschuss 2023, der mit 791,7 Millionen Euro zwar so üppig wie nie zuvor ausfiel, aber längst für den Doppelhaushalt 2024/2025 verplant ist. Dort müssen wachsende Löcher gestopft werden.