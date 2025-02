Die Enttäuschung ist groß: Krank im Bett: Leyla Lahouar fällt bei Lets Dance aus

1 Leyla Lahouar muss bei "Let's Dance" aussetzen: Sie hütet krankheitsbedingt das Bett. Foto: RTL/Jörn Strojny

Leyla Lahouar muss am Freitag krankheitsbedingt eine Pause bei "Let's Dance" einlegen. Die Enttäuschung, dass sie bei der ersten richtigen Live-Show nicht dabei sein kann, ist groß.











Link kopiert



Husten und Halsschmerzen machen ihr einen Strich durch die Rechnung: Leyla Lahouar (28) kann am Freitag nicht an der ersten Live-Show von "Let's Dance" teilnehmen. Die Reality-TV-Teilnehmerin liegt krank im Bett, wie RTL am Mittwoch mit einer Video-Botschaft der 28-Jähigen bekannt gegeben hat. "Ich habe eine sehr traurige Nachricht. Und zwar werde ich leider am Freitag nicht tanzen können", sagt sie in dem kurzen Clip geknickt in die Kamera.