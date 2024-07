Die Eiskönigin 2 überholt: Alles steht Kopf 2 an der Spitze der erfolgreichsten Animationsfilme

"Alles steht Kopf 2" hat einen neuen Rekord gebrochen: Die Fortsetzung des 2015 erschienen Pixar-Films "Alles steht Kopf" ist jetzt der erfolgreichste Animationsfilm der Kinogeschichte. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, hat "Alles steht Kopf 2" bis Dienstag weltweit 1,46 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Damit überholte er den bisherigen Spitzenreiter "Die Eiskönigin 2" der Disney Animation Studios. Die Fortsetzung der Geschichte um die Schwestern Elsa und Anna hatte 2019 1,45 Milliarden US-Dollar eingespielt.

Aufstieg in der Weltrangliste

"Alles steht Kopf 2" steigt auch in der Weltrangliste der erfolgreichsten Filme weiter nach oben. So belegt er nun den 13. Platz hinter "Top Gun: Maverick" (2022). Auch "Barbie" (2023) ließ der Animationsfilm bereits hinter sich.

In Deutschland startete "Alles steht Kopf 2" am 12. Juni. Bereits an seinem Startwochenende spielte der Film weltweit 295 Millionen Dollar ein. Nur gut einen Monat später hat die Geschichte um Rileys lebhafte Gefühlswelt "Die Unglaublichen 2" an der Spitze der erfolgreichsten Pixar-Filme abgelöst, wie "Variety" berichtete.

Das passiert in "Alles steht Kopf 2"

In der Fortsetzung des erfolgreichen Animationsfilms steht wieder das Leben der jungen Riley im Mittelpunkt. Inzwischen ist sie ein Teenager und ihre Gefühlswelt hat sich mit der Pubertät verkompliziert. Dafür sorgen besonders neue Emotionen wie Zweifel, Neid und Peinlich.