Die Eiskönigin 2 abgehängt: Zoomania 2 ist Disneys erfolgreichster Animationsfilm

"Zoomania 2" bricht weiterhin Rekorde. Der Animations-Hit ist mit einem globalen Einspielergebnis von 1,46 Milliarden Dollar nun der erfolgreichste Animationsfilm in der Geschichte von Disney.

Für Disney hätte das Jahr 2025 kaum einen besseren Abschluss finden können: "Zoomania 2" ist nun mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,46 Milliarden Dollar der erfolgreichste Film in der Geschichte von Walt Disney Animation. Nach Angaben des Branchenblatts "Variety" hat der Streifen den bisherigen Spitzenreiter "Die Eiskönigin 2" aus dem Jahr 2019 abgehängt, der demzufolge 1,45 Milliarden Dollar einspielte.

"Zoomania 2" habe bisher in Nordamerika rund 333 Millionen Dollar und international beeindruckende 1,13 Milliarden Dollar eingebracht. Mit dem Animations-Hit haben im vergangenen Jahr insgesamt nur drei Filme weltweit die Grenze von einer Milliarde Dollar überschritten: Neben "Zoomania 2" auch Disneys Realverfilmung "Lilo & Stitch" mit 1,03 Milliarden Dollar sowie der chinesische Animationsfilm "Ne Zha 2", der mit über 2,2 Milliarden Dollar der erfolgreichste Film des Jahres ist.

In China sehr populär

Bereits 17 Tage nach dem Kinostart überschritt der Film die begehrte Marke von einer Milliarde Dollar. Besonders beliebt ist der Film in China. Dort spielte "Zoomania 2" umgerechnet beeindruckende 500 Millionen US-Dollar ein - der demnach mit Abstand höchste Gesamtumsatz, den ein US-Film jemals in dem Land erzielt hat.

Zusätzlich zu diesem Meilenstein hat der Animationsfilm schon zuvor andere Rekorde aufgestellt. Bereits am Startwochenende spielte die Fortsetzung weltweit knapp 556 Millionen Dollar ein. Nahezu die Hälfte der Einnahmen stammte aus China. Mit einem Einspielergebnis von umgerechnet 272 Millionen US-Dollar legte "Zoomania 2" den Berichten zufolge dort den bislang besten Start eines Animationsfilms, der nicht aus dem Land stammt, hin.