Die Eiskönigin 2 abgehängt: Zoomania 2 ist Disneys erfolgreichster Animationsfilm

"Zoomania 2" bricht weiterhin Rekorde. Der Animations-Hit ist mit einem globalen Einspielergebnis von 1,46 Milliarden Dollar nun der erfolgreichste Animationsfilm in der Geschichte von Disney.
Für Disney hätte das Jahr 2025 kaum einen besseren Abschluss finden können: "Zoomania 2" ist nun mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,46 Milliarden Dollar der erfolgreichste Film in der Geschichte von Walt Disney Animation. Nach Angaben des Branchenblatts "Variety" hat der Streifen den bisherigen Spitzenreiter "Die Eiskönigin 2" aus dem Jahr 2019 abgehängt, der demzufolge 1,45 Milliarden Dollar einspielte.