Die Einschulung wird zur Riesenparty Familien feiern den Beginn des „Ernst des Lebens“ immer aufwendiger

Von Simone Höhn 09. September 2018 - 16:17 Uhr

Viele ABC-Schützen freuen sich auf die Schule. Manchen ist es aber auch mulmig zumute. Foto: dpa

Der Schulanfang zählt zu den einschneidenden Lebensereignissen. Doch bevor es richtig los geht, wird ausgiebig gefeiert. Der Trend zum Event wird bei Familien immer größer. Pädagogen sehen das kritisch. Unsere Kommentatorin ebenfalls

Stuttgart - Am 10. September beginnt die Schule und für rund 90 000 Erstklässler in Baden-Württemberg der Ernst des Lebens. Die Einschulung wird von Familien zunehmend groß gefeiert. Den Trend den Tag in aufwendigem Rahmen, etwa mit professionellem Animationsprogramm oder gar einem Restaurantbesuch mit Erstklässler-Buffet zu zelebrieren, beobachten Pädagogen mit gemischten Gefühlen. Laut Michael Gomolzig, Sprecher des Verbands Bildung und Erziehung Baden-Württemberg, könne ein großer Druck auf die Kinder ausgeübt werden, wenn dem Tag ein so hoher Stellenwert beigemessen wird. „Lehrer würden sich darüber freuen, wenn das Interesse am Kind gleichmäßig über die künftigen Schuljahre verteilt wird und es verlässlich im Alltag begleitet wird.“

