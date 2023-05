1 Im mit goldenen Mosaiken verzierten Bad hat Papst Innozenz X. einen Durchbruch zur Kirche Sant’Agnese anlegen lassen. Foto: Holy Deer San Lorenzo City Lodge

Rom - Treppensteigen? Das wollte man Innozenz X. nicht zumuten. „Anders als wir heute, musste der Papst früher nicht zu Fuß in seine Wohnung laufen“, erklärt Stefano Barbini, als er seine Gäste über die gedrehte Rampe aus roten Ziegelsteinen in den ersten Stock führt. „Er ließ sich von einem schneeweißen Esel bis direkt in seine Gemächer bringen.“ Niemand sonst in Rom durfte auf den seltenen Albino-Tieren reiten, diese Fellfarbe war dem Papst vorbehalten.