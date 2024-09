Die Dynastie, die bei VW das Sagen hat: Porsche und Piëch – eine Familie zwischen Streit und Höhenflug

6 Wolfgang Porsche (links) und Hans Michel Piëch bei einer Hauptversammlung der Porsche Holding SE Foto: Imago/Frank Hoermann

Der Porsche/Piëch-Clan hat in der deutschen Autoindustrie unvorstellbar viel Macht. Sein Vermögen beläuft sich auf bis zu 30 Milliarden Euro. Ohne die Mitglieder der Großfamilie kann bei Volkswagen und Porsche keine Entscheidung getroffen werden.











Die Familie Porsche/Piëch ist die mächtigste Familie in der deutschen Autoindustrie. Seit 1972 sind ihre Mitglieder zwar nicht mehr im Vorstand des Sportwagenbauers vertreten - dafür sitzen sie aber in den Aufsichtsräten von Porsche und VW. Die österreichisch-deutsche Sippe bildet eine Macht, gegen die keine wesentliche Entscheidung fallen kann. Und das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben.