Seit Dezember 2021 begeistert die Mockumentary-Fernsehserie „Die Discounter“ zahlreiche Zuschauer. Im Fokus der Serie befindet sich der fiktive „Kolinski“-Supermarkt. Doch wo genau werden die Szenen gedreht?

Der „Kolinski“-Supermarkt: Hier befindet sich der Drehort

Für die Staffeln 1 und 2 diente eine ehemalige Aldi-Filiale in der Kieler Straße in Hamburg-Stellingen als Kulisse für den „Kolinski“-Supermarkt. Der Drehort wurde allerdings wenig später in eine Flüchtlingsunterkunft umgebaut, weswegen die weiteren Staffeln in einer ebenfalls ehemaligen Aldi-Filiale in der Gubener Straße in Hamburg-Jenfeld produziert wurden.

Wie viele Staffeln gibt es von „Die Discounter“?

Insgesamt gibt es 4 Staffeln. Die ersten 6 Folgen der letzten Staffel sind seit dem 27. November 2024 zum Streamen verfügbar. Die restlichen 4 kommen einen Tag vor Heiligabend, also am 23. Dezember.

Wo kann man „Die Discounter“ schauen?

Alle Staffeln von „Die Discounter“ können Sie auf Amazon Prime Video schauen. Hier geht’s direkt zum Stream:

Um was geht es bei „Die Discounter“?

"Die Discounter" ist eine deutsche Mockumentary-Comedy-Serie, die auf Amazon Prime Video verfügbar ist. Sie parodiert das Leben in einem fiktiven Discount-Supermarkt und beleuchtet dabei den chaotischen Alltag der Mitarbeiter sowie ihre teils absurden und skurrilen Interaktionen mit Kunden und untereinander.

Die Handlung spielt in einer Hamburger Filiale des fiktiven Discounters "Feinkost Kolinski". Dabei wird auf humorvolle Weise gezeigt, wie das Personal – bestehend aus einem bunt zusammengewürfelten Haufen von Figuren – versucht, den Wahnsinn des Supermarktlebens zu bewältigen.

Die Serie besticht durch ihren schwarzen Humor, authentische Dialoge und teils überzogene, aber auch liebenswerte Charaktere. Sie bietet einen humorvollen und überspitzten Blick auf den Alltag in der Welt der Discounter mit viel Platz für Improvisation und Situationskomik.