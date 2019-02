6 So sehen Sieger(innen) aus, die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart. Foto: Baumann

Um es vorweg zu nehmen: Den VfB Stuttgart suchen Sie in dieser Auflistung vergeblich. Es geht um Bundesliga-Mannschaften, die Erfolg haben, noch kein einziges Spiel verloren in dieser Saison. Ja, die gibt es – sogar in Stuttgart.

Stuttgart - Bundesliga

, Handball, Basketball, Volleyball, Wasserball – all diese Sportarten stehen im Schattendes Fußballs. Und schreiben doch ihre eigenen Geschichten: Gleich fünf Bundesligateams verzückenderzeit ihre Fans mit eindrucksvollen Siegesserien. Dabei ist auch der FC Bayern München – allerdings nicht mit den erfolgsverwöhnten Fußballern. Und der schönste Sport in Stuttgart darf auch nicht fehlen. Die letzten Kapitel der Erfolgsgeschichten? Sind noch lange nicht in Sicht – hoffentlich.

