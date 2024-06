39 34 Dänen kommen am Stuttgarter Hauptbahnhof an. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Für das Spiel Dänemark gegen Slowenien sind 34 Dänen mit dem Zug aus Kopenhagen angereist. Die Fahrt haben sie zuvor über die dänische Tageszeitung „Politiken“ erworben.











Ganze 50 Minuten Verspätung hat der ICE als er um 21.28 Uhr in den Stuttgarter Hauptbahnhof einfährt. An Bord sind unter anderem 34 dänische Fußballfans, die sich per Zug auf den Weg von Kopenhagen nach Stuttgart gemacht haben, um dort am Sonntag ihre Mannschaft anzufeuern. Die organisierte Zugreise ist ein gemeinsames Projekt von der Deutschen Zentrale für Tourismus, der Auslandsvertretung Dänemark sowie der Stuttgart-Marketing GmbH und wurde über die dänische Tageszeitung „Politiken“ ausgeschrieben.