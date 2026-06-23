Die Chemo ist sehr anstrengend: Freunde wie Günther Jauch boten krebskrankem Johann Lafer Hilfe an

Ende Mai machte Johann Lafer öffentlich, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Nun spricht der Fernsehkoch über seine Behandlung - und über die Unterstützung, die er seitdem aus seinem Umfeld erhält. Auch prominente Freunde wie Günther Jauch hätten sich bei ihm gemeldet und Hilfe angeboten.
Der österreichische Starkoch Johann Lafer (68) spricht in einem neuen Interview über seine Krebserkrankung und die Unterstützung aus seinem Umfeld. Auch prominente Freunde hätten sich bei ihm gemeldet und Hilfe angeboten. Zudem gibt Lafer Einblicke in seine aktuelle Behandlung.