Neue Reality-Show auf RTL+ Diese Paare ziehen in "Das Sommerhaus der Normalos"

Der Streamingdienst RTL+ wagt ein Experiment: In "Das Sommerhaus der Normalos" ziehen acht nicht-prominente Paare in das berühmt-berüchtigte Haus in Bocholt ein. Statt Stars und Sternchen kämpfen dieses Mal ganz gewöhnliche Menschen um den Sieg.