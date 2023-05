Was die Beamten bei ihrer täglichen Arbeit erleben

Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen

6 Polizeihauptkommissarin Bianca Castan kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizei. Foto: Ines Rudel

Sie sorgen für Sicherheit und kümmern sich um Rückführungen abgelehnter Asylbewerber. Die Aufgaben der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart sind vielfältig – wir haben die Beamten begleitet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Röntgengerät erkennt eine Flasche mit einer Flüssigkeit im Handgepäck. Sie ist größer als die erlaubten 100 Milliliter. „Die dürfen Sie nicht mit an Bord nehmen“, sagt die Mitarbeiterin an der Sicherheitskontrolle des Stuttgarter Flughafens. Das bedeutet, dass die Passagierin ihre Körperlotion abgeben muss. Der Betrieb stockt. Damit das möglichst selten passiert, informiert die Bundespolizei am Flughafen umfassend. Dennoch komme es immer wieder vor, dass Behälter mit Flüssigkeiten aus dem Verkehr gezogen werden.