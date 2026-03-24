Nach einer Krebs-OP am Lungenflügel muss Barry Manilow seine Rückkehr auf die Bühne erneut verschieben. Der Musiker muss derzeit "das Atmen wieder lernen" und sich auf seine Genesung fokussieren.
Barry Manilow (82) muss seine Rückkehr auf die Bühne vorerst weiter verschieben. Die Musiklegende ist nach einer Lungenoperation zwar krebsfrei, befindet sich aber noch im Genesungsprozess. "Ich lerne gerade wieder das Atmen", erklärte der Sänger gegenüber dem "People"-Magazin und fügte hinzu, dass seine Lungen derzeit noch nicht für die Belastung einer vollen Show bereit seien.