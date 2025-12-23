Für eine neue ARD-Doku reisten Kai Pflaume und Jens "Knossi" Knossalla um die halbe Welt. In fünf Ländern erlebten sie Hochzeiten hautnah - von Ghana bis Vanuatu. Ein passendes Thema, denn der eine feiert bald 30. Hochzeitstag, der andere plant seine eigene Trauung.

Von der Südsee bis nach Südamerika: Für die ARD-Doku "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" reisten Kai Pflaume (58) und Jens "Knossi" Knossalla (39) um die halbe Welt, um Hochzeiten hautnah zu erleben. Fünf Länder, fünf Kulturen - jede mit ganz eigenen Ritualen und Symbolen. "Das war tatsächlich eine der aufwendigsten Recherchen, die unsere Redaktion je hatte", erzählt Pflaume im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

"Wir haben mit ARD-Korrespondenten, lokalen Hochzeitsplanern und Bloggern zusammengearbeitet. In Ghana half uns etwa die Schwester des Bräutigams - sie ist eine der bekanntesten Reisebloggerinnen des Landes." Der größte Glücksfall sei Vanuatu gewesen: Dort hat die Patentochter der deutschen Vulkanforscherin Ulla Lohmann geheiratet. Lohmann, die seit 20 Jahren regelmäßig vor Ort ist und die Sprache der Einheimischen spricht, stellte den Kontakt her - "auf der Insel Tanna mitten im Dschungel gibt es keine Mailadresse, keinen Briefkasten", erklärt Pflaume dazu.

Große Vielfalt der kuriosen Traditionen

Besonders faszinierend war für Pflaume und Knossalla die Vielfalt der Traditionen. In Ghana erhält die Familie des Bräutigams eine konkrete Geschenkeliste - "und nur wenn alles vollständig ist, wird die Braut freigegeben", erklärt Pflaume.

In Indien werden statt Ringen Blumenketten getauscht, in der Mongolei muss die Familie des Bräutigams am Hochzeitstag offiziell um die Braut werben - obwohl die Feier längst geplant ist. "Ständig heißt es 'Nein, nein, nein'", erinnert sich Knossi, bis sie nach immer neuen "Ansprachen" schließlich Ja sagen.

Kai Pflaume feiert 30. Hochzeitstag, Knossi feiert 2026 Hochzeit

Der Entertainer und Youtube-Star steht kurz vor seiner eigenen Hochzeit, im kommenden Jahr wollen er und Influencerin Lia Mitrou (geb. 1997) sich das Jawort geben. Unterwegs hat er viele Hochzeitsbräuche kennengelernt - wenn auch nicht unbedingt etwas zum Nachmachen. "Viele Dinge, die wir gesehen haben, sind so besonders - das würde hierzulande, bei meiner Hochzeit, niemand verstehen", sagt er.

Kai Pflaume feiert im kommenden Jahr seinen 30. Hochzeitstag. "Wir haben in München geheiratet und mussten zwar keinen Baum durchsägen - was im süddeutschen Raum ja durchaus typisch ist -, bei uns gab es aber immerhin einen Nagelblock", erzählt er über einen Brauch an seiner eigenen Hochzeit. "Was in den von uns besuchten Ländern sicher auch überraschen würde, ist die Hochzeitstorte", fügt er hinzu. "Das stimmt", bestätigt Knossi, "in Ghana gab es zwar eine Hochzeitstorte, die war aber eher Deko, nicht wirklich echt und sehr klein".

Beide sind sich einig, dass Rituale dort bleiben sollten, wo sie entstanden sind. "Wenn man bestimme Traditionen einfach nach Deutschland überträgt, kann das schnell nach Karneval aussehen", meint Pflaume. "Umgekehrt wollten wir aber immer respektvoll eintauchen, Teil der Zeremonie sein und uns korrekt kleiden." Das ist ihnen offenbar gelungen: "Wir sind als Fremde angekommen und als Freunde gegangen."

Wann läuft "Kai und Knossi auf Hochzeitsreise"?

Die Auftaktfolge der Dokuserie "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir!" läuft am 23. Dezember um 21:45 Uhr im Ersten, die restlichen Episoden des ungewöhnlichen und sehenswerten Formats werden am 1., 3. und 4. Januar ausgestrahlt. Alle Episoden sind in der ARD-Mediathek bereits verfügbar.