Von der Südsee bis nach Südamerika: Für die ARD-Doku "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" reisten Kai Pflaume (58) und Jens "Knossi" Knossalla (39) um die halbe Welt, um Hochzeiten hautnah zu erleben. Fünf Länder, fünf Kulturen - jede mit ganz eigenen Ritualen und Symbolen. "Das war tatsächlich eine der aufwendigsten Recherchen, die unsere Redaktion je hatte", erzählt Pflaume im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur spot on news.