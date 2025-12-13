Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir!: Kai Pflaume und Jens Knossi Knossalla auf kurioser Hochzeitsreise

Kai Pflaume und Jens "Knossi" Knossalla reisten für die ARD-Doku "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" zu Hochzeiten in aller Welt. Was als spontane Idee in Japan begann, wurde zum "Mammutprojekt" mit gerissener Hose und Solo-Tanzeinlage.
Als Kai Pflaume (58) und Jens "Knossi" Knossalla (39) sich zu fünf Hochzeitsreisen aufmachten - nach Mexiko, Indien, Ghana, in die Mongolei und auf die Insel Vanuatu -, ahnten sie, dass es kein gewöhnliches Fernsehprojekt werden würde. "Es waren mehrere Reisen, nicht eine große", erzählt Pflaume im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Für jede Hochzeit waren wir rund eine Woche unterwegs. Insgesamt ein echtes Mammutprojekt."