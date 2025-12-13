Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir!: Kai Pflaume und Jens Knossi Knossalla auf kurioser Hochzeitsreise

Kai Pflaume und Jens "Knossi" Knossalla reisten für die ARD-Doku "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" zu Hochzeiten in aller Welt. Was als spontane Idee in Japan begann, wurde zum "Mammutprojekt" mit gerissener Hose und Solo-Tanzeinlage.

Als Kai Pflaume (58) und Jens "Knossi" Knossalla (39) sich zu fünf Hochzeitsreisen aufmachten - nach Mexiko, Indien, Ghana, in die Mongolei und auf die Insel Vanuatu -, ahnten sie, dass es kein gewöhnliches Fernsehprojekt werden würde. "Es waren mehrere Reisen, nicht eine große", erzählt Pflaume im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Für jede Hochzeit waren wir rund eine Woche unterwegs. Insgesamt ein echtes Mammutprojekt."

Kai Pflaume: "Hast du Zeit, hast du Lust - willst du mich heiraten?" Die Idee zur Doku-Reportage "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" kam Moderator Pflaume auf einer privaten Asienreise. "In Japan habe ich bei einer Hochzeit zugeschaut und war überrascht, wie anders das abläuft. Zurück im Hotel habe ich angefangen, globale Hochzeitsrituale zu googeln - und eine erstaunliche Vielfalt entdeckt", sagt er. Zuhause rief er schließlich bei der ARD an - und kurz darauf Entertainer Knossi: "Ich hab gefragt: 'Hast du Zeit, hast du Lust - willst du mich heiraten?'"

Knossi lacht, wenn er daran denkt: "Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen." Die beiden verbindet schon lange mehr als dieses Projekt. Seit einem gemeinsamen YouTube-Dreh vor fünf Jahren ist Pflaume für den Entertainer eine Art Mentor geworden, wie er erzählt: "Bei Shows oder wichtigen Entscheidungen hole ich mir immer gern seinen Rat." Pflaume wiederum war klar: "Entweder mache ich diese Hochzeits-Doku mit Jens - oder gar nicht."

Hoch zu Ross in Mexiko und ein Tanz-Solo in Ghana

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist das Duo ein echter Glücksgriff. Sie erleben, wie Pflaume und Knossi sich mit Respekt, Neugier und Humor auf fremde Kulturen einlassen - etwa bei der "Charro"-Hochzeit in Mexiko, wo Reiten Teil der Zeremonie ist. "Ich habe großen Respekt vor Pferden", sagt Pflaume, "aber das Reiten gehört dort einfach dazu". Knossi sorgte bei der Western-Hochzeit indes mit einem Missgeschick für Lacher. "Beim Aufsteigen aufs Pferd ist mir die Hose gerissen - mein Lenny-Kravitz-Moment", gibt er zu und bezieht sich damit auf einen ähnlichen Fashion-Fail, der dem US-Musiker 2015 bei einem Konzert in Stockholm weltweite Aufmerksamkeit bescherte. "Ich hab dann einfach immer unauffällig meine Hand davorgehalten", so Knossi.

Auch in Ghana erlebten sie einen unvergesslichen Moment. Diesmal war Kai Pflaume der Hauptdarsteller. "Ich wollte eine Sektflasche öffnen", erinnert er sich. "Doch vorher musste jeder eine Solo-Tanzperformance hinlegen. Ich habe alles gegeben und versucht, mich in die rhythmischen Klänge der afrikanischen Musik einzufühlen." Jens sei es recht unangenehm gewesen, fügt der Moderator hinzu, alle anderen hätten "freundlich geguckt und gelacht - ob mit mir oder über mich, weiß ich bis heute nicht". Nichtsdestotrotz sind sich beide einig: "Wir sind als Fremde angekommen und als Freunde gegangen."

Wann läuft "Kai und Knossi auf Hochzeitsreise"?

"Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir!" ist ab 13. Dezember in der ARD-Mediathek zu finden.

Im Ersten läuft die Auftaktfolge am 23. Dezember um 21:45 Uhr, die restlichen Episoden des ungewöhnlichen und sehenswerten Formats werden am 1., 3. und 4. Januar ausgestrahlt.