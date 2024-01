Club Boa feiert 47. Geburtstag: Die Legende bleibt jung: Ein 23-Jähriger leitet Stuttgarts ältesten Club

10 Der neue Boa-Betriebsleiter Henrik Biegger (links) mit DJ TopDan bei der Party zum 47. Geburtstag der Boa. Foto: engelhard-photography

Mit Musik der 90er feiert die Boa ihren 47. Geburtstag. In der Nacht der Erinnerungen brummt’s. Ein junger Betriebsleiter sorgt dafür, dass sich auch die nächste Generation beim Dino des Partylebens wohlfühlt.











Wenn der 23-jährige Henrik Biegger den Freunden seiner Eltern erzählt, dass er nun als Betriebsleiter in der Boa an der Tübinger Straße arbeitet, freuen die sich und fragen: „Was, die Boa gibt’s noch?“ Denn die Älteren haben in dem Erdgeschoss-Lokal in den Räumen des Tuchhauses Scheid in ihrer Jugend wilde Nächte gefeiert. Zum Thema Boa fällt jedem von ihnen was ein. Und schon werden alte Geschichten erzählt!