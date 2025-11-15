Sie arbeitete bei einer Agentur, er bei Stihl, doch die Liebe zur Musik war größer als das Bedürfnis nach Sicherheit. Tonia Danese und Uwe Lenz sattelten um – und bereuen nichts.
Unzählige Gitarren, Mandolinen, Flöten und andere Instrumente hängen an den Wänden. Daneben Zettel mit Songtexten und Akkordfolgen – und ein Kalender, randvoll mit Auftrittsterminen. Kein Zweifel: Im „Saitengässle“ in Winnenden-Schelmenholz (Rems-Murr-Kreis) dreht sich alles um die Musik. Seit 2014 betreiben Tonia Danese und Uwe Lenz gemeinsam die private Musikschule, zudem tingeln sie als „Die Birds Band“ durchs Land. Die Geschichte der beiden ist aus mehreren Gründen bemerkenswert.