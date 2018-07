Die Bilder vom Wochenende So hat Stuttgart den Event-Marathon erlebt

Von red 23. Juli 2018 - 14:54 Uhr

Eine solche Dichte an Kultur und Musik wird es so schnell wohl nicht mehr geben: Etliche Feste, Konzerte und Veranstaltungen hatten den Kessel am Wochenende fest im Griff. Unsere Fotostrecke zeigt die schönsten Bilder der zahlreichen Events.





20 Bilder ansehen

Stuttgart - „Stuttgart brummt“, hat Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) über das vergangene Wochenende in der Landeshauptstadt gesagt. Egal ob Mega-Konzert auf dem Wasen oder alternatives Flair auf dem Marienplatz – an Vielfalt der Feiermöglichkeiten mangelte es den Stuttgarter nicht. Musik- und Kulturfans kamen an diesen Tagen im Kessel definitiv auf ihre Kosten.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: Glanzvoller Abschied von Reid Anderson.

Während Helene Fischer und die Toten Hosen die Massen an den Neckar lockten, spielten auf dem Schlossplatz bei den Jazz Open ebenfalls bekannte Namen. Lenny Kravitz, Kraftwerk und die Fantastischen Vier bespielten tausende Zuhörer. Auch der Stuttgarter Hafen feierte seinen 60. Geburtstag und vor dem Rathaus gab es das Sommerfestival der Kulturen.

Die Liste ließe sich noch lange fortführen – unsere Bildergalerie zeigt die schönsten Impressionen vom Stuttgarter Event-Marathon. Klicken Sie sich durch!