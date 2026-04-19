Die Bestseller-Kolumne: Willkommen im Cottage!

Eigentlich sollte es hier um die neuen Thriller von Marc Elsberg und Romy Fölck gehen. Aber dann kamen zwei Eishockeyspieler dazwischen. Wie das?
Das hier sollte eine Kolumne über zwei brave deutsche Thriller werden, die es auf die Bestsellerliste geschafft haben. Und so wäre auch beinahe gekommen, hätte ich nicht (aus privatem Interesse) nebenbei noch „Heated Rivalry“ (Spiegel-Bestseller Belletristik Paperback Platz 23, Second Chances Verlag, 448 Seiten, 20 Euro) gelesen. Besser gesagt: verschlungen. Und daher geht es hier zunächst einmal um Ilya und Shane.