Die Bestseller-Kolumne: Betrügt uns jetzt sogar der Staat?

Wie misstrauisch sollen die Bürger sein? Wann schlägt Misstrauen in Verschwörungstheorien um? Zwei aktuelle Bestseller fragen danach. Doch taugen sie auch was?

Kürzlich erhielt ich wieder einen dieser Anrufe. Es meldete sich ein angeblicher Beamter der niederländischen Polizei: „Wir haben Ihre Tochter festgenommen, weil sie einen schweren Unfall verursacht hat. Wenn sie freikommen soll, müssen Sie sofort eine Kaution von 5000 Euro überweisen.“ „Behalten Sie sie“, habe ich geantwortet und aufgelegt. Die Hartherzigkeit fiel mir leicht, weil ich gar keine Tochter habe. Menschen mit Töchtern im autofahrfähigen Alter, die womöglich sogar in den Niederlanden unterwegs sein könnten, sei dennoch zu einem gesunden Maß an Misstrauen gegenüber solchen Anrufen geraten.

Muss man echten Polizisten trauen? In diesem Falle war der holländische Polizist natürlich gar keiner. Was ist aber mit echten Polizisten? Sollte man denen auch misstrauen? Publizisten und Politiker beklagen gerne, dass das Misstrauen der Bürger gegenüber dem Staat und seinen Organen wachse. Und dass das schlimm sei. Lassen wir einmal außen vor, dass es immer wieder zu Entdeckungen rechtsextremer Netzwerke innerhalb der Polizei kommt; zu Chatgruppen, die rassistische, misogyne und homophobe Botschaften austauschen.

Ganz grundsätzlich ist die Existenz der Polizei an sich ja schon ein Ausfluss des Misstrauens gegenüber den Bürgern — durchaus zu Recht, denn es gibt ausreichend Bürger, die sich weder gesetzestreu noch gemeinschaftskonform verhalten. Aber gerade weil der Staat seinen Bürgern misstraut, liegt es nahe, dass Bürger auch dem Staat und seinem Handeln misstrauen.

Das Buch von Aladin El-Mafaalani Foto: Verlag

Problematisch wird es, wenn das Misstrauen alles andere überlagert. Dann kann eine Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Mit dieser Frage beschäftigt sich der stets klug analysierende Soziologe Aladin El-Mafaalani, inzwischen Professor an der TU Dortmund. El-Mafaalani ist bereits durch seine scharfsinnige Analyse der Migrationsdebatte in einem früheren Buch („Das Integrationsparadox“) hervorgetreten und hat sich mit dem gebrochenen Aufstiegsversprechen des deutschen Bildungswesens befasst. In seinem neuesten kleinen Büchlein, „Misstrauensgemeinschaften. Zur Anziehungskraft von Populismus und Verschwörungstheorien“ (Spiegel-Bestseller Sachbuch Hardcover Platz 28, Kiepenheuer & Witsch, 128 Seiten, 16 Euro) fragt er: Wie viel Vertrauen gegenüber dem Staat und anderen Institutionen wie der Wissenschaft, den Medien und der Daseinsvorsorge ist notwendig? Wann führt das Misstrauen der Bürger dazu, dass ein Gemeinwesen nicht mehr funktioniert?

Es hilft nur transparente Kommunikation

Vertrauen, so El-Mafaalani, ist in modernen Gesellschaften nicht nur gegenüber Einzelnen, sondern auch gegenüber Institutionen notwendig. Man muss der Ärztin im Krankenhaus oder den Pflegern im Altenheim bis zu einem gewissen Grad vertrauen, damit die Gesellschaft funktionieren kann. Ebenso den Gerichten und den Unternehmen. Wenn dieses Vertrauen völlig schwindet, vertrauen Misstrauische nur noch anderen Misstrauischen — und werden paradoxerweise erst recht von falschen Propheten und gewissenlosen Geschäftemachern ausgenutzt.

Alternative Medizin, alternative (Krypto-)Währungen und Fake News in sogenannten alternativen Medien: Auf diese fallen vor allen Dingen jene Menschen herein, die sich selbst für besonders misstrauisch halten. Zusammengeführt werden die Misstrauenden von den Algorithmen der sozialen Netzwerke. Einfache Auswege verspricht der Soziologe nicht. Sein Fazit lautet vielmehr: Es mit permanenter, transparenter Kommunikation zu versuchen und den Menschen zu helfen, gesundes von ungesundem Misstrauen zu unterscheiden.

Die alten Nazis waren immer noch da

Manchmal ist es befreiend, sein Misstrauen beiseitezuschieben, um neue Erfahrungen und glückliche Momente zu ermöglichen. So hat es jedenfalls die jüdische Dichterin Mascha Kaléko gehalten, als sie sich 1956 auf eine Reise in die Bundesrepublik und nach Ost-Berlin einließ. Berlin war der Ort ihres glücklichen Aufstiegs während der Weimarer Republik, wo sie, aus der galizischen Provinz kommend, zu einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichterinnen jener Jahre wurde. Die alten Nazis, die sie nach der Machtergreifung ins Exil nach New York vertrieben hatten, saßen aber Mitte der 1950er Jahre in Deutschland noch immer oder schon wieder an den Schaltstellen von Kultur und Politik.

Das Buch von Volker Weidermann Foto: Verlag

Davon erzählt der Feuilletonist Volker Weidermann in seinem enorm erfolgreichen Buch „Wenn ich eine Wolke wäre. Mascha Kaléko und die Reise ihres Lebens“ (Spiegel-Bestseller Sachbuch Hardcover Platz 20, Kiepenheuer & Witsch, 240 Seiten, 23 Euro). Er berichtet von jener Rückkehr der Mascha Kaléko, ihren Begegnungen, ihren Enttäuschungen, aber auch ihrer Hoffnung auf ein neues Leben in Europa und von der tiefen Verbundenheit der Autorin mit ihrem Heimatland und ihrer Heimatstadt Berlin.

Das liest sich, selbst wenn einem Weidermanns manierierter abgehackter Stil nach einigen Dutzend Seiten dann doch auch ein wenig auf die Nerven geht, spannend und gruselig zugleich. Denn auch die Bundesrepublik der 1950er Jahre war eine Misstrauensgemeinschaft: Misstrauen der zurückgekehrten Emigranten gegenüber den Daheimgebliebenen – aber auch Misstrauen (was für eine Chuzpe!) der neuen, wirtschaftswundersatten Deutschen gegenüber jenen, die sie einst aus dem Land gejagt haben.