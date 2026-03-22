Die Bestseller-Kolumne: Betrügt uns jetzt sogar der Staat?

Wie misstrauisch sollen die Bürger sein? Wann schlägt Misstrauen in Verschwörungstheorien um? Zwei aktuelle Bestseller fragen danach. Doch taugen sie auch was?
Kürzlich erhielt ich wieder einen dieser Anrufe. Es meldete sich ein angeblicher Beamter der niederländischen Polizei: „Wir haben Ihre Tochter festgenommen, weil sie einen schweren Unfall verursacht hat. Wenn sie freikommen soll, müssen Sie sofort eine Kaution von 5000 Euro überweisen.“ „Behalten Sie sie“, habe ich geantwortet und aufgelegt. Die Hartherzigkeit fiel mir leicht, weil ich gar keine Tochter habe. Menschen mit Töchtern im autofahrfähigen Alter, die womöglich sogar in den Niederlanden unterwegs sein könnten, sei dennoch zu einem gesunden Maß an Misstrauen gegenüber solchen Anrufen geraten.