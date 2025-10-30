Die richtige Planung ist entscheidend für einen reibungslosen Hochzeitstag. Digitale Tools helfen, Budget, Aufgaben und Zeitplan effizient zu organisieren. So bleibt mehr Zeit für die Vorfreude.

Der große Tag kommt schneller, als man denkt – und plötzlich jongliert man Gästelisten, Locations, Deko-Ideen und Deadlines. Zum Glück gibt es heute jede Menge digitale Tools, die Brautpaare bei der Planung unterstützen: vom smarten Budgetplaner bis zur Gästelisten-App. In unserem Artikel stellen wir die besten Helfer vor, mit deren Hilfe man entspannt und organisiert durch die Hochzeitsvorbereitungen kommt.

Alles auf einen Blick: Hochzeitsplanung mit Trello Wer seine Hochzeitsplanung selbst in die Hand nimmt, will gut organisiert sein. Ein hervorragendes Planungstool für Brautpaare ist Trello. Hier wird ein Board für die Hochzeitsplanung erstellt, auf dem sämtliche To-Dos festgehalten werden können. Im Handumdrehen lassen sich weitere Personen wie Trauzeugen oder andere fleißige Helfer zum Board hinzufügen. Auf dem Board werden verschiedene Listen mit einzelnen Karten erstellt. Die Aufgaben können mit wenigen Klicks auch einzelnen Personen zugeteilt werden. Jede Aufgabe kann außerdem mit einer Deadline versehen werden. Das Beste daran: Trello kann für die Hochzeitsplanung kostenlos genutzt werden.

Hochzeitsinspirationen auf Pinterest finden

Bräute suchen während ihrer Hochzeitsplanung vor allem eines: Inspiration. Diese finden sie nirgendwo besser als auf Pinterest. Wer sich hier inspirieren lassen möchte, benötigt einen kostenlosen Account und kann anschließend verschiedenste Pinnwände erstellen. Mittels Schlagwörter findet man tausende Pins mit Ideen und Inspirationen für die eigenen Hochzeit. Diese können auf den eigenen Pinnwänden angepinnt werden – so hat man stets den vollen Überblick.

Farbschema für die Hochzeit festlegen: Diese Tools helfen

Bevor Deko geshoppt und die Blumen bestellt werden können, braucht die Hochzeit ein geeignetes Farbschema. Da nicht alle Designer sein können, haben Brautpaare häufig nur eine Akzentfarbe im Kopf. Wie praktisch, dass es passende Tools gibt, die Braut und Bräutigam verraten, welche Farben zueinander passen.

Coolors funktioniert kinderleicht und bietet einerseits bunte Farbinspiration, andererseits aber auch fein abgestimmte Farbpaletten, die wirklich passen. Mit nur einem Klick zeigt das Tool auch ohne Anmeldung verschiede Farbpaletten an. Gefällt eine Farbe, kann man sich verschiedene Farbnuancen dieser Farbe anzeigen lassen, den HEX-Code speichern oder die Farbe an Reglern verändern. Die Farbe, die beibehalten werden soll, wird eingeloggt, während die anderen weiter durchgewechselt werden können. Wer beispielsweise ein Foto auf Pinterest gefunden hat, kann dieses von Coolors analysieren lassen und sich das Farbschema anzeigen lassen.

Adobe Color ist ebenfalls ein praktischer Color Palette Generator. Hier kann man beliebte Farbpaletten entdecken und nach Trend-Farben suchen. In der Suchleiste lassen sich Schlagworte wie „Hochzeit“ eingeben, um nach Farbpaletten zu suchen.

Sitzplan festlegen: Wer sitzt neben wem?

Vor eine besondere Herausforderung stellt der Sitzplan Brautpaare während der Hochzeitsvorbereitungen. Wer kann mit wem gute Unterhaltungen führen, wer kann wen nicht riechen oder wer kennt wen bereits? Besonders unkompliziert lassen sich Sitzpläne mit geeigneten Planungstools erstellen. Digitale Sitzordnungen lassen sich mit wenigen Klicks anpassen und können ständig neu angelegt werden.

Der Hochzeitsplanungsassistent von Planning Wedding bietet ein solches Tool für Sitzpläne an. Das Tool ist kostenlos und einfach gestaltet. Nötig ist ein möglichst detailgetreuer Grundriss der Hochzeitslocation. Im Dropdown-Menü finden Paare Elemente wie DJ-Pult oder Bühne, die ebenfalls auf dem Plan abgebildet werden sollten. Anschließend gilt es Tischgröße, -formen und -anzahl festzulegen. Eine in Excel angelegte Gästeliste kann kinderleicht im Tool hochgeladen werden. Anschließend können die Gäste direkt platziert werden.

Mit der App Seatplanner planen Brautpaare ganz einfach und digital ihren Sitzplan für die Hochzeit. Im ersten Schritt wird die Gästeliste angelegt. Danach kann die Tischform ausgewählt werden. Im Anschluss können die Gäste an den verschiedenen Tischen platziert werden. Danach können die fertig besetzten Tische im Raumplan arrangiert werden. Der Sitzplan kann bequem online geteilt oder als PDF ausgedruckt werden.

Gästeliste managen: Diese Tools helfen

Wer auf der Suche nach einem praktischen Tool ist, mit dem sich die Gästeliste managen lässt, der hat mit Guestoo die passende Lösung gefunden. Die Gästeliste kann bequem als Excel-Datei importiert werden, die Gäste können in verschiedene Gruppen eingeteilt werden und Begleitpersonen können ebenfalls gelistet werden. Wer möchte, kann seine Gäste über dieses Tool auch mit einer individuellen Einladung einladen. Online finden die geladenen Gäste dann ein Formular, um sich an- oder abzumelden. Hier greift eine automatisierte Zu- und Absagefunktion – eine Warteliste gibt es auch. Braut und Bräutigam können online bequem die Zu- beziehungsweise Absagen einsehen. Nach dem Event steht Brautpaaren auch eine Fotogalerie zur Verfügung.

Auch mit Let’s Meet lassen sich Gäste und Gästeliste einfach koordinieren. Online können Brautpaare ein Hochzeitsevent erstellen und einen Anmeldelink an ihre Gäste versenden. Die Gäste können sich über diesen online registrieren, während das Brautpaar die Gästeliste ansehen und bearbeiten kann. Auch zusätzliche Rückmeldungen wie Übernachtungsbedarf oder Präferenzen beim Essen können über Let’s Meet abgefragt werden. Wer bereits über eine Hochzeitswebseite verfügt, kann die Anmeldung auch auf dieser einbinden.

Mit dem Canva Logo Creator ein Hochzeitslogo gestalten

Individuell und personalisiert ergänzt das eigene Hochzeitslogo mit den Initialen von Braut und Bräutigam das Hochzeitskonzept. Der einfache Drag-and-Drop-Editor vom Canva Logo Creator verfügt über eine Million Templates und kann Medien und Inhalt auch über künstliche Intelligenz generieren. Hier lässt sich kinderleicht ein individuelles Logo für die Hochzeit erstellen.

Hochzeitsplaner-Apps: Der digitale Weddingplanner

Verschiedenste Apps und Tools ermöglichen die gesamte Hochzeitsplanung auf einen Blick – übersichtlich gesammelt. Die kostenlosen Planungstools von Bridebook unterstützen Brautpaare bei der Organisation und Planung des großen Tages. In der App lässt sich kinderleicht eine Checkliste erstellen, das Hochzeitsbudget überwachen, Einladungen und Gästeliste verwalten oder auch Dienstleister in der Umgebung entdecken. Wer sich eine Hochzeitshomepage wünscht, kann diese auch über Bridebook erstellen.

4,6 Sterne gibt es im Apple App-Store und 4,5 Sterne im Google Playstore für Bridebook.

Der digitale Hochzeitsplaner WeddyPlace hilft Brautpaaren bei der Organisation des großen Tages. Mit den integrierten Planungstools überlässt man nichts dem Zufall und hat alles gut im Blick. Der Planer enthält eine Checkliste, die sich den individuellen Anforderungen anpasst: Brautpaare können Aufgaben hinzufügen, sich an To-Dos und Deadlines erinnern lassen und die Checkliste auch mit den anderen Planungstools synchronisieren. Auch das Hochzeitsbudget kann über die App eingeteilt und überwacht werden. Über die Dienstleistersuche finden Brautpaare verschiedenste Hochzeitsdienstleister aus über 20 Kategorien. Komplett kostenlos lässt sich auch eine persönliche Hochzeitsapp mit Webseite und Gäste-Management erstellen. Über eine Chatfunktion lassen sich die Gäste untereinander verknüpfen, in einer Galerie können alle ihre Fotos vom großen Tag teilen und über die „Geschenketisch“-Funktion können Wünsche an die Gäste kommuniziert werden.

Über 130 Nutzer haben die App im Apple App-Store bereits bewertet und durchschnittlich vier von fünf Sternen vergeben. Im Google Playstore schneidet die App mit 3,4 Sternen ab.

The Big Day hat laut eigener Aussage bereits bei der Planung von über 100.000 Hochzeiten geholfen. In der App lassen sich Checklisten, Gästelisten und Budget kinderleicht koordinieren. Persönliche Countdowns, beispielsweise für den Junggesellenabschied, den Polterabend oder die Hochzeit selbst können konfiguriert werden. Besonders praktisch: Partner, Freunde oder Familie können zur Planung eingeladen werden, denn je mehr Helfer, desto schneller hat die Arbeit ein Ende.

Im App-Store von Apple wurde die App von über 1600 Usern durchschnittlich mit 4,6 von fünf Sternen bewertet.

Plansey eigent sich ideal für alle Bräute und Bräutigame, die einen unkomplizierten Hochzeitsplaner, sowie Inspiration und Dienstleister suchen. Plansey hilft bei der Organisation von Gästeliste, Hochzeitsbudget und To-Do-Liste. Zusätzlich finden User zahlreiche Inspirationen von Brautpaaren, die bereits geheiratet haben und die ihre Fotos teilen. Ob Brautkleid, Fotograf oder Hochzeitslocation – über die Dienstleistersuche finden Nutzer den passenden Dienstleister in ihrer Umgebung.

QR-Code für die Hochzeitsbilder

Wer einen Hochzeitsfotografen engagiert, kann sich über zauberhafte Hochzeitsbilder freuen. Doch auch die Gäste zücken hin und wieder ihr Smartphone und fangen tolle Momente ein. Besonders auf der Party entstehen einzigartige Partyfotos und -videos. Damit jeder auf die besonderen Erinnerungen zugreifen kann, können die Fotos über eine App oder Webseite gesammelt werden. Anschließend können alle Gäste und das Brautpaar auf den gemeinsamen Pool zugreifen und sich die liebsten Bilder herunterladen.

Das ist beispielsweise bei Weddies möglich. Über einen QR-Code können die Gäste ihre Bilder hochladen und auf die Galerie zugreifen. Ein App-Download ist dafür nicht nötig. Gäste müssen sich nicht registrieren und es steht unbegrenzter Speicherplatz zur Verfügung.

Everlense macht die Hochzeitsgäste zu Fotografen. Per QR-Code können die Gäste einfach beitreten und ihre geschossenen Fotos hochladen. Wer möchte, kann die Bilder der Gäste auch live in einer Diashow teilen. Im Vorfeld können Brautpaare lustige Fotoaufgaben erstellen, die die Gäste zu erfüllen haben.

Guetspics lässt seine Nutzer Tausende von Bildern und Videos sammeln. Bei einer Live-Diashow werden die hochgeladenen Fotos in Echtzeit bei der Hochzeit gezeigt. Die digitale Galerie lässt sich auch in Alben organisieren und als ZIP-Datei downloaden. Über 180 Canva-Vorlagen stehen hier zur Auswahl, die bearbeitet und mit dem QR-Code für die Gäste ausgedruckt werden können. Außerdem sind ein Videogästebuch und ein schriftliches, digitales Gästebuch im Angebot enthalten.

Wer seine Hochzeitsplanung selbst in die Hand nimmt, findet eine breite Auswahl an Apps und Tools, die bei der Organisation unterstützen können. Vom Gästeplaner bis zum Sitzplan oder Budget findet sich für jeden Bedarf das passende Tool. So verläuft die Hochzeitsplanung strukturiert und ohne viel Stress.