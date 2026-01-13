Die besten Tipps: Vorsicht Glatteis! So lassen sich Stürze vermeiden

Gefrorene Gehwege führen im Winter häufig zu Unfällen. Durch den sogenannten Pinguin-Gang und andere Tricks lässt sich das Risiko eines Sturzes deutlich minimieren.
Sobald die Temperaturen um den Gefrierpunkt schwanken, verwandeln sich Gehwege oft über Nacht in gefährliche Rutschbahnen. Besonders tückisch ist das sogenannte "Blitzeis", bei dem Regen auf dem gefrorenen Boden sofort gefriert. Stürze auf Eis und Schnee führen jedes Jahr zu tausenden Knochenbrüchen und Bänderrissen. Mit ein paar einfachen Verhaltensregeln und dem richtigen Schuhwerk lässt sich das Risiko erheblich senken.