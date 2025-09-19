Die besten Tipps und Tricks: Gesund durchs Oktoberfest: So beugt man der Wiesn-Grippe vor

Das Oktoberfest zieht jedes Jahr zig Millionen Menschen in ihren Bann. Doch zwischen Festzeltstimmung und Maßkrügen lauern Erkältungsgefahren. So bleibt man fit und beugt der Wiesn-Grippe vor.

O'zapft is - und schon drängen sich Tausende Menschen auf der Theresienwiese, die Maßkrüge klirren und hier und da fliegt ein Busserl über den Biertisch. Nach dem Festzelt geht es weiter auf die After-Wiesn-Party - und plötzlich spürt man den kalten Herbstwind im Nacken. Vollgepackte Zelte, ausgelassene Nächte und enges Gedränge sind die perfekte Bühne für Erkältungsviren. Doch mit ein paar cleveren Tricks bleibt man fit, ohne am Ende die berühmte Wiesn-Grippe mitzunehmen - und kann das größte Volksfest der Welt wirklich in vollen Zügen genießen.

Richtig anziehen Oktoberfest bedeutet oft stundenlang draußen unterwegs zu sein. Zwiebellook ist hier das Zauberwort: warme Strickjacken, Schal und wasserabweisende Schuhe schützen vor kaltem Wind und plötzlichen Regenschauern. So bleibt der Körper warm und das Immunsystem kann sich auf das Feiern konzentrieren, statt gegen Kälte anzukämpfen.

Hände waschen - auch auf der Wiesn

Händeschütteln, Festzelt-Tische, Gläser und Fahrgeschäfte: Überall tummeln sich Viren. Wer regelmäßig die Hände wäscht oder ein Desinfektionsmittel dabei hat, reduziert das Risiko, sich mit Erkältungsviren anzustecken. Kleine Helfer wie handliche Desinfektionssprays passen bequem in jede Tasche und lassen sich unauffällig zwischendurch benutzen.

Flüssigkeit und Vitamine nicht vergessen

Zwischen Maßkrug, Hendl und Lebkuchenherz sollte man genug Wasser oder Tee trinken. Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit und schwächt kurzfristig das Immunsystem. Am besten zwischen jedem Bier ein Glas Wasser trinken. Wer dazu noch Obst und Gemüse in den Tag einbaut (zum Beispiel morgens zum Frühstück), versorgt seinen Körper mit wichtigen Vitaminen, die Abwehrkräfte stärken und die Chancen auf eine unbeschwerte Wiesn erhöhen.

Zusätzlich können einfache Nahrungsergänzungsmittel helfen, das Immunsystem fit zu halten: Vitamin C, Vitamin D, Zink oder auch Probiotika unterstützen die Abwehrkräfte. Sie ersetzen keine ausgewogene Ernährung, können aber gerade in stressigen Wiesn-Zeiten einen kleinen Extra-Push geben.

Schlaf nicht vernachlässigen

Lange Nächte gehören zum Oktoberfest dazu, aber ausreichender Schlaf ist der Schlüssel, um gesund zu bleiben. Auch kurze Powernaps zwischen den Festbesuchen oder ein früher Abend nach einem langen Wiesntag können Wunder wirken.