Empire State Building, Freiheitsstatue, Central Park: New York steckt voller ikonischer Orte. Von schwindelerregenden Aussichtsplattformen bis zu versteckten Geheimtipps - diese Sehenswürdigkeiten gehören auf jede Bucket List für den Big Apple.
Wer zum ersten Mal nach New York reist, steht vor einem wunderbaren Problem: Wohin zuerst? Die Weltmetropole an der amerikanischen Ostküste bietet so viele Attraktionen, dass selbst eine Woche kaum ausreicht. Sehnsuchtsort, Filmkulisse, Stadt der Superlative - New York ist all das und noch viel mehr. Von legendären Wolkenkratzern bis zu grünen Oasen mitten in der Stadt, von weltberühmten Museen bis zu versteckten Vierteln mit ganz eigenem Charakter: Hier sind die Highlights, die sich niemand bei einem Besuch im Big Apple entgehen lassen sollte.