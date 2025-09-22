Die besten Tipps: Budget-Guide für die Wiesn: Sparen bei Maß, Hendl und Fahrgeschäften

Die Wiesn 2025 ist kein Billigvergnügen, doch sie muss auch kein Luxus-Event sein. Wer weiß, wo die Maß am günstigsten ist, und die richtigen Tricks für Essen und Fahrgeschäfte kennt, kann das Oktoberfest auch mit überschaubarem Budget genießen.
Die Wiesn ist ein Fest für alle Sinne - und leider auch ein Schock fürs Portemonnaie. Bierpreise über 15 Euro, ein Hendl für mehr als 20 Euro und ein paar Fahrgeschäfte obendrauf, schon ist der Tagesausflug teurer als ein Wochenendtrip. Doch wer ein wenig vorausdenkt und einige Tipps befolgt, kann das Oktoberfest genießen, ohne gleich sein Konto zu sprengen.