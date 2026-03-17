Die besten Saunen Deutschlands: Wunnebad Winnenden steigt im Ranking um fast 500 Plätze – neue Sauna begeistert

Das Wunnebad in Winnenden gehört plötzlich zu den beliebtesten Saunen Deutschlands. Dennoch ist das Projekt vor Ort nicht unumstritten.
Es gibt Orte, an denen Menschen freiwillig schwitzen – und am Ende trotzdem glücklicher hinausgehen. Saunen gehören dazu. Der Duft von Holz, ein Aufguss, der zischend auf die heißen Steine trifft, und anschließend der Sprung ins kalte Wasser: Für viele ist das die perfekte Kurzflucht aus dem Alltag. Doch wo funktioniert dieses Versprechen am besten? Und wo bleibt die Erholung auf der Strecke?