Auf Mittelaltermärkten können Besucher jeden Alters in eine andere Welt abtauchen. Handwerkskunst, Kulinarik, Musik – für alle, die schon immer einmal den Flair dieser aufregenden Epoche erleben wollten, sind Mittelaltermärkte die perfekte Gelegenheit.

Schon als Kind wollte man immer Ritter oder Prinzessin spielen. Die Faszination für das Mittelalter ist seitdem bei vielen ungebrochen. Vor allem der Reiz des Fremden und die Abkehr von der digitalen Welt sind dabei Motive. Auch in diesem Jahr öffnen zahlreiche Feste mit Speis, Trank und Spiel in Baden-Württemberg ihre Pforten.

Historische Vorführungen, Stände und Theaterstücke lassen die Herzen von Mittelalter-Fans und allen, die es noch werden wollen, höherschlagen. Eine aktuelle Auswahl aller Mittelaltermärkte 2025 in Baden-Württemberg gibt es hier:

1525 – 2025 Bauernkriegslager und Mittelaltermarkt Bopfingen

Datum: 25.07.2025 – 27.07.2025

Die „Festveranstaltung 500 Jahre Bauernkrieg“ feiert Geschichte und Kultur der Region. Es wartet ein buntes Programm mit historischen Gruppen und der Musikgruppe Nordilo.

Hier gibt es mehr Infos

7. Stettener Spectaculum

Datum: 25.07.2025 – 27.07.2025

Das Stettener Spectaculum verwandelt die Stadt in ein mittelalterliches Dorf. Authentische Musik, spektakuläre Darbietungen und eine historische Atmosphäre laden ein zum Verweilen.

Hier gibt es mehr Infos

750 Jahre Trillfingen

Datum: 25.07.2025 – 27.07.2025

Das runde Stadtjubiläum wird zum Anlass genommen, das Gelände des regionalen Sportvereins in einen mittelalterlichen Markt zu verwandeln.

Hier gibt es mehr Infos

Ritterturnier Stetten

Datum: 01.08.2025 – 03.08.2025

Deftige Leckereien, mittelalterliche Turniere, historische Musik – das Rittergut Stetten wird ein Wochenende lang zur Bühne für ein spektakuläres Mittelalter-Event.

Hier gibt es mehr Infos

Mittelaltermarkt Pfullendorf

Datum: 01.08.2025 – 03.08.2025

Auf dem Mittelaltermarkt Pfullendorf tauchen Besucher in eine längst vergangene Zeit ein. Handwerker zeigen ihr Können, Händler bieten feine Waren feil und der Duft köstlicher Kulinarik liegt in der Luft. Musikanten, Gaukler und Ritter sorgen für beste Unterhaltung und echtes Mittelaltergefühl.

Hier gibt es mehr Infos

634. Zunftmarkt Bad Wimpfen

Datum: 01.08.2025 – 03.08.2025

Atemberaubende Handwerkskunst, Gesang und Tanz erwecken das Mittelalter in Bad Wimpfen wieder zum Leben. Für Unterhaltung von Klein bis Groß ist gesorgt.

Hier gibt es mehr Infos

Klosterfest mit mittelalterlichem Treiben in Bad Herrenalb

Datum: 02.08.2025 – 03.08.2025

Das Fest mit Handwerkern, Gauklern, Händlern und Musikern lädt ein, in die faszinierende Welt des Mittelalters einzutauchen. Es warten Live-Musik, Schauhandwerk und Mitmachaktionen sowie Kinderprogramm für kleine Ritter und Prinzessinnen.

Hier gibt es mehr Infos

Mittelalterliches Spektakulum Angelbachtal

Datum: 09.08.2025 – 10.08.2025

Das Angelbachtal im Kraichgau ruft mitten im Sommer zum großen Mittelalterlichen Spektakulum. Schaukämpfe, Feuershows, Musikanten und Handwerkskunst sorgen für eine Zeitreise in vergangene Zeiten.

Hier gibt es mehr Infos

Mittelalterspektakel Hohenfreyberg

Datum: 09.08.2025 – 10.08.2025

Das Mittelalterspektakel Hohenfreyberg begeistert mit historischer Musik, einem spannenden Vortrag und einer atemberaubenden Falknereivorführung.

Hier gibt es mehr Infos

Mittelalterliches Phantasie Spectaculum Weil am Rhein

Datum: 15.08.2025 – 17.08.2025

Das MPS ist das größte reisende Mittelalter-Kulturfestival und bietet Live-Musik, Ritterkämpfe sowie einen üppigen mittelalterlichen Markt. Für alle, die sich Mittelalter-Fans taufen, ist dieses Event eine Pflichtveranstaltung.

Hier gibt es mehr Infos

12. Dobler Spectaculum

Datum: 15.08.2025 – 17.08.2025

Am Wasserturm in Dobel wartet ein Mittelalterfest mit vielen Händlern, Schaukämpfen und weiteren Unterhaltungsangeboten auf Besucher jeden Alters.

Hier gibt es mehr Infos

23. Hornsteiner Lagerleben

Datum: 16.08.2025 – 17.08.2025

Beim Hornsteiner Lagerleben kann Geschichte hautnah erlebt werden. Ein vielfältiges Programm aus Ritterkämpfen, Feuerspuckshows und Fanfarenzügen lädt zum Entdecken ein.

Hier gibt es mehr Infos

Wilhelmsburg im Glanz der Ritter

Datum: 05.09.2025 – 07.09.2025

Die Wilhelmsburg über der Stadt Ulm bietet ein authentisches Mittelaltererlebnis mit Stuntreitern, atemberaubenden Kämpfen und handgefertigten Waren.

Hier gibt es mehr Infos

Mittelalter Spektakel auf der Burg Katzenstein „Living Historie“

Datum: 05.09.2025 – 07.09.2025

In der östlichsten Gemeinde Baden-Württembergs, in Dischingen, lädt das Mittelalter Spektakel ein zu musikalischer Unterhaltung, Mitmachaktionen und Ritterturnieren für die ganze Familie.

Hier gibt es mehr Infos

Mittelaltermarkt im Prinzengarten in Sigmaringen

Datum: 12.09.2025 – 14.09.2025

Beim Mittelaltermarkt in Sigmaringen wird der Prinzengarten zur Bühne für Gaukler, Musikanten und Händler. Ein besonderes Highlight für die ganze Region.

Hier gibt es mehr Infos

Mittelaltermarkt Neubulach

Datum: 13.09.2025 – 14.09.2025

Gaukler, Spielleute, Feuerspeier oder Zauberer – sie alle sorgen dafür, dass man sich fühlt wie um das Jahr 1500. Ein Mittelalterfest für Groß und Klein.

Hier gibt es mehr Infos

Mittelaltermeile zum Altstadtfest Gernsbach

Datum: 19.09.2025 – 21.09.2025

Die romantische Altstadt von Gernsbach öffnet ihre Pforten für Händler, kulinarische Köstlichkeiten und spannende Unterhaltung und entführt die Besucher in eine Zeit fast vergessener Tage.

Hier gibt es mehr Infos

Wikingerfest in Osterburken

Datum: 20.09.2024 –21.09.2024

Das Wikingerfest in Osterburken bietet Spannung und Abenteuer für alle. Mit lebendigen Geschichtsdarstellungen und spektakulären Schlachten wird die Welt der Wikinger zum Leben erweckt.

Hier gibt es mehr Infos

Die Ritterspiele in Stühlingen auf dem Schloss Hohenlupfen

Datum: 26.09.2025 – 28.09.2025

Die Ritterspiele in Stühlingen verzaubern die Besucher mit einer Mischung aus mittelalterlichem Flair, fantastischen Geschichten und lebendigen Figuren.

Hier gibt es mehr Infos

18. Historischer Markt Großbottwar

Datum: 27.09.2025 – 28.09.2025

Es wird eingeladen zum bunten Markttreiben in Großbottwar. Handwerker, Krämer, Gaukler und Spielleute sorgen für authentische Mittelalter-Atmosphäre.

Hier gibt es mehr Infos

„Glanz der Ritterzeit“ im Staufenberg Schloss

Datum: 10.10.2024 – 12.10.2024

Händler, Handwerker, Gastronomen, Unterhalter – sie alle sorgen auf dem mittelalterlichen Markt dafür, dem Hier und Jetzt zu entfliehen und in die Vergangenheit einzutauchen.

Hier gibt es mehr Infos

4. Historisches Stadtfest zu Meersburg

Datum: 10.10.2024 – 12.10.2024

In schöner Kulisse am Bodensee gelegen lassen Ritter, Gaukler und Händler das Mittelalter wieder aufleben und bieten Kindern und Erwachsenen authentische Unterhaltung an.

Hier gibt es mehr Infos

Herbstfest und die große Schlacht Osterburken

Datum: 11.10.2025 – 12.10.2025

Beim Herbstfest wird Geschichte lebendig. Mit der großen Schlacht als Highlight und weiteren Abenteuer-Angeboten wird Osterburken an diesem Wochenende zum Mittelalter-Hotspot.

Hier gibt es mehr Infos

Mittelaltermarkt Mosbach

Datum: 08.11.2025 – 09.11.2025

In der Altstadt Mosbachs erwacht das Mittelalter zu neuem Glanz: Rund um die Stiftskirche wartet ein abwechslungsreiches Programm mit Handwerk, köstlichen Speisen und Unterhaltung für die ganze Familie.

Hier gibt es mehr Infos

Pforzheimer Mittelaltermarkt

Datum: 24.11.2025 – 30.12.2025

Der Mittelaltermarkt in Pforzheim bietet über 30 Tage historisches Handwerk, Mitmachaktionen und bunte Marktstände. Gaukler, Spielleute und Feuershows sorgen für Unterhaltung, während Tavernen und ein Badehaus für das leibliche Wohl sorgen.

Hier gibt es mehr Infos

Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt

Datum: 25.11.2025 – 22.12.2025

Dieser einzigartige Markt kombiniert die festliche Atmosphäre eines traditionellen Weihnachtsmarktes mit dem Charme und Flair eines Mittelalterfestes. Besucher können sich auf historische Handwerkskunst, spektakuläre Feuershows, Gaukler und Musikanten freuen, die die Gassen der Esslinger Altstadt beleben.

Hier gibt es mehr Infos

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Neu-Ulm

Datum: 28.11.2025 – 21.12.2025

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm verwandelt den Rathaus- und Johannesplatz mit historischem Handwerk, Musik und lebendiger Krippe in ein stimmungsvolles Winterdorf. Besonders die authentische Mittelalter-Atmosphäre mit Märchenerzählern, Kapellen und Schafen macht ihn zu einem Highlight.

Hier gibt es mehr Infos

Mittelalter im Advent Weil der Stadt

Datum: 05.12.2025 – 07.12.2025

Während der Weihnachtszeit in vergangene Zeiten eintauchen – das ist in Weil der Stadt am Nikolaus-Wochenende möglich. Mit Gauklern, Handwerkern und reichlich Musik ist für Kurzweil gesorgt.

Hier gibt es mehr Infos

Weihnachtsmarkt und Mittelaltermarkt 950 Jahre Dagersheim

Datum: 06.12.2025 – 07.12.2025

In Dagersheim werden gleich zwei Jubiläen mit einem vielfältigen Programm für alle Mittelalterfans gefeiert: 950 Jahre Dagersheim und 30 Jahre Weihnachtsmarkt.

Hier gibt es mehr Infos

XIII. Mittelalterlicher Adventsmarkt Stettenfels

Datum: 20.12.2025 – 21.12.2025

Das letzte Wochenende vor Heiligabend steht in Stettenfels ganz im Zeichen von mittelalterlichen Tänzen und Wikingern. Das Programm mit Ritterturnieren, einer historischen Schlacht und Feuerspektakel lässt Herzen höherschlagen.

Hier gibt es mehr Infos

Anm. d. Red.: Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert (Stand: 18.07.2025), um die neuesten Informationen zu den Mittelaltermärkten in Baden-Württemberg bereitzustellen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich Termine und Details der Veranstaltungen kurzfristig ändern können.