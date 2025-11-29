Wenn draußen der Schnee fällt und die Kälte in die Häuser treibt, gibt es kaum etwas Schöneres, als sich mit einer Decke aufs Sofa zu kuscheln und einen guten Film zu schauen. Dafür eignen sich diese Winterfilme optimal.
Der Winter hat seine ganz eigene Atmosphäre: verschneite Landschaften, knisternde Kamine und die Sehnsucht nach Geborgenheit. Filme, die diese Stimmung einfangen oder im winterlichen Setting spielen, wirken besonders intensiv. Hier kommen winterliche Filme aus unterschiedlichen Genres – von Romantik über Abenteuer bis hin zu Klassikern für die ganze Familie.