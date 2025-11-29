Wenn draußen der Schnee fällt und die Kälte in die Häuser treibt, gibt es kaum etwas Schöneres, als sich mit einer Decke aufs Sofa zu kuscheln und einen guten Film zu schauen. Dafür eignen sich diese Winterfilme optimal.

Der Winter hat seine ganz eigene Atmosphäre: verschneite Landschaften, knisternde Kamine und die Sehnsucht nach Geborgenheit. Filme, die diese Stimmung einfangen oder im winterlichen Setting spielen, wirken besonders intensiv. Hier kommen winterliche Filme aus unterschiedlichen Genres – von Romantik über Abenteuer bis hin zu Klassikern für die ganze Familie.

Romantische Winterfilme Liebe braucht keine Ferien (2006)

Zwei Frauen mit Liebeskrise tauschen über die Weihnachtszeit die Häuser und damit auch ihre Leben. Während Amanda im verschneiten England Kontakt mit Iris’ Bruder macht, lernt diese den Filmmusik-Komponisten Miles in Los Angeles kennen.

Two Night Stand (2014)

Zwei Fremde sind nach einem One-Night-Stand im eingeschneiten New York gezwungen, Zeit miteinander zu verbringen.

Doktor Schiwago (1965)

Eine epische Liebesgeschichte im von Revolution und Schnee geprägten Russland, bei der sich der Arzt Jurij Schiwago in die junge Lara verliebt, aber eine andere Frau heiraten muss.

Während du schliefst (1995)

Eine junge Frau rettet ihrem Schwarm das Leben und rutscht danach durch ein Missverständnis als seine neue Freundin in seine Familie hinein, während dieser nichts ahnend im Koma liegt.

Die Familie Stone (2005)

Als Everett Stone seine überspannte neue Freundin Meredith für die Weihnachtstage mit zu seiner verrückten Familie nimmt, ist das Chaos vorbestimmt.

New Years Eve (2011)

Verschiedene Liebes- und Lebensgeschichten überschneiden sich in der Silvesternacht in New York City.

Spannende Thriller und Dramen im Schnee

Eisige Landschaften verstärken die Spannung und erzeugen eine düstere Atmosphäre – perfekt für Dramen und Thriller.

The Grey - Unter Wölfen (2011)

Nach einem Flugzeugabsturz müssen die überlebenden Passagiere in der Wildnis bei Schnee und Hunger um ihr Leben kämpfen, während sie einem Wolfsrudel ausgesetzt sind.

The Revenant (2015)

Bei einer Expedition tief in der Wildnis wird der Trapper Hugh, nachdem er von einem Bären attackiert wurde, von seinen Begleitern zurückgelassen. Hugh überlebt und kämpft sich schwer verletzt durch die Wildnis zurück, um Rache an ihnen zu nehmen.

Everest (2015)

Zwei Bergsteigergruppen wollen den Mount Everest besteigen, als sie ein heftiger Schneesturm überrascht. Die ohnehin schon gefährliche Reise wird zu einem Kampf ums Überleben.

Winter's Bone (2010)

Ein junges Mädchen muss sich auf die gefährliche Suche nach ihrem kriminellen Vater machen, als ihr und ihrer Familie der finanzielle Ruin droht.

Shining (1980)

Der Schriftsteller Jack zieht mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn über die Wintermonate in ein abgelegenes Hotel, dessen Geschichte die Familie schon bald in den Wahnsinn treibt.

Der Heimweg (2024)

Eine junge Frau, die vom Kalender-Killer gejagt wird, ruft nachts verzweifelt auf einem Begleittelefon an, einer Unterstützungshotline für Frauen auf dem Heimweg.

Magische und Fantastische Wintergeschichten

Winterwelten haben seit jeher etwas Märchenhaftes. Diese Filme entführen in magische Landschaften voller Zauber und Abenteuer.

Der Polarexpress (2004)

Ein Junge, der seinen Glauben an Weihnachten verliert, wird vom Polarexpress in Richtung Nordpol zum Weihnachtsmann gefahren, und lernt während der außergewöhnlichen Fahrt viele unterschiedliche Passagiere kennen.

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (2010 und 2011)

Das epische Finale der Harry Potter Saga verzaubert ein letztes Mal mit winterlichen Szenen und düsterer Stimmung.

Die Eiskönigin (2013 und 2019)

Die Eiskönigin Elsa verwandelt mit ihren unkontrollierbaren Kräften das gesamte Königreich in eine winterliche Eislandschaft und verbannt sich selbst aus Angst ins Exil, aus dem ihre Schwester Anna sie befreien will.

Die Schöne und das Biest (2017)

Um ihren Vater zu retten, begibt sich die schöne Belle freiwillig in die Gefangenschaft des Biestes, einem jungen Prinzen, der nur durch die wahre Liebe wieder in seine ursprüngliche Gestalt zurück verwandelt werden kann.

Ice Age (2002)

Während der letzten Eiszeit begeben sich die sehr unterschiedlichen Tierfreunde auf eine lustige und abenteuerliche Reise.

Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (2005)

Vier Geschwister werden während des Kriegs 1940 evakuiert und finden in ihrem neuen Zuhause hinter einem Kleiderschrank den Zugang zu einer magischen Winterwelt namens Narnia.

Ob romantisch, spannend oder märchenhaft – Winterfilme haben einen ganz besonderen Reiz. Sie spiegeln die Jahreszeit wider, in der wir uns nach Wärme, Nähe und Geschichten sehnen, die uns in andere Welten entführen. Mit dieser Auswahl an Filmen ist für jeden Geschmack etwas dabei – perfekt für gemütliche Abende, wenn es draußen stürmt und schneit.