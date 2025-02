Die besten Farbkombinationen: Der Frühling kann kommen: Die Trendfarbe Pistazie perfekt gestylt

Der Frühling ruft und auf eine fröhliche Farbe haben Modefans schon jetzt ein Auge geworfen: Pistazie. Kein Wunder, denn der Grünton verkörpert die Leichtigkeit der kommenden Monate und ist der ideale Farbtupfer in jedem Look. Genug der dunklen Winter-Outfits in Schwarz, Braun, Burgunder und Navy. Das helle Grün hat nun das Sagen und passt mit den richtigen Kniffen zu jedem Style. So kombinieren Fashionbegeisterte den Trendton.

Schwarz als sichere Wahl

Schwarz geht immer: Das dachte sich wohl auch die Beauty- und Fashion-Influencerin Mrs. Bella (32). Ihr eleganter Blazer in Schwarz und ihre schwarze Hose rückten ihre pistaziengrünen It-Pieces in den Fokus. Die YouTuberin wählte gleich zwei Teile in der Farbe, darunter ein Pailletten-Top. Dazu passten ihre Hängeohrringe mit vier Steinchen in Pistazie. Mit einem grünen Lidschatten stimmte sie auch ihr Make-up auf den Trend ab.

Understated mit neutralen Tönen

Während Schwarz eine gute Grundlage für pistaziengrüne Kombinationen bildet und einen schönen Kontrast setzt, eignen sich helle Neutrals für frühlingshafte Looks. Mäntel in Crémetönen oder im angesagten Camel-Beige sehen schick aus und lassen den Fokus auf Hosen, Tops oder Kleidern in Pistazie. Soll das Grün das ganze Outfit bestimmen, bietet sich eine zweiteilige Kombination aus Blazer und Anzughose an. Dazu passen schlichte Rundhals-Tops und Blusen in Off-White. Als Accessoire kann eine schlichte Krawatte zum Einsatz kommen, die nicht nur in der Männermode einen Platz findet.

Pastell-Kombinationen

Auch Pastelltöne lassen sich mit Pistaziengrün kombinieren. Bei warmem Wetter unterstreicht ein leichter, buttergelber Cardigan einen grünen Zweiteiler aus einem Träger- oder Bandeautop und einer luftigen Hose. Wer sich ganz in aktuellen Trends zeigen möchte, integriert blassrosa Teile in sein Outfit. Das zarte Rosa ist 2025 mindestens so angesagt wie Pistazie und macht sich in Kombination mit dem Trendton besonders gut. Eine rosafarbene Hobo Bag oder Bowling Bag sowie Statement-Ohrringe sind perfekt, um ein grünes Kleid oder einen Jumpsuit auf das nächste Level zu heben. Damit heißt es: Die Sonne kann kommen!