Eine Mission, ein Team, viele Rätsel und viel Grips: Wer den Escape Rooms in Stuttgart entkommen möchte, muss seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Welche Exit Games in Stuttgart sind besonders beliebt?

Entführung, Mord oder Bedrohung für die Menschheit: In Escape Rooms verfolgen Spielende eine Mission und müssen mit Hinweisen knifflige Rätsel lösen. Auch an trüben Wintertagen gibt es hier Spaß pur: indoor und im Trockenen.

Welche Escape Rooms man in Stuttgart spielen kann und wo die Besucher besonders zufrieden waren, gibt es hier im Überblick.

Pause & Play Escape Room Stuttgart

Eine willkommene Pause im stressigen Alltag wird gerne gefüllt mit einem spannenden Spiel. Besonders viel Spaß haben Rätselfreunde in den Escape Rooms von Pause & Play in Stuttgart. An 365 Tagen im Jahr kann man hier Rätsel lösen und spannende Missionen meistern. Auswählen können Teilnehmende aus sechs verschiedenen Erlebnissen.

Spielende können hier Morde aufklären, aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausbrechen, die dunklen Machenschaften eines Konzerns aufdecken oder die Menschheit in einem Pharmaunternehmen retten. Letzterer Plot bietet erstmalig ganz neue Escape Game Erlebnisse, denn die Mission POD83 ist der erste immersive Escape Room bei Pause & Play. Hier haben die Handlungen der Spielenden echte Konsequenzen für den weiteren Verlauf. Zwischen 60 und 90 Minuten haben die Spieler für ihr Exit Game. Je nach Raum können zwischen zwei und sieben Spieler teilnehmen. Montags sparen Studenten bares Geld und bekommen einen Bar-Gutschein obendrauf. Dienstags ist Play Day und alle Räume sind günstiger zu buchen.

Knapp 400 Rezensenten bewerten ihr Exit Erlebnis bei Pause & Play als sehr gut und verhelfen dem Escape Room Anbieter zu einer durchschnittlichen Bewertung von fünf von fünf Punkten auf TripAdvisor. Auf Google bewerten über 680 Rezensenten Pause & Play mit sehr guten 4,7 Sternen.

Adresse: Hirschstraße 27 in 70173 Stuttgart

TeamEscape Stuttgart

Laut eigenen Angaben sind bereits über drei Millionen Gäste den Escape Rooms von TeamEscape Deutschland entkommen. Wer sich dieses Spektakel bisher hat entgehen lassen, sollte seine Rätselfähigkeiten nun dringend unter Beweis stellen. Zwölf verschiedene Plots stehen den Teilnehmenden hier zur Verfügung. Auf der Jagd nach Superschurken, Serienkillern und Verrätern oder auf Mission den Präsidenten zu schützen oder die Menschheit vor einer weltweiten Katastrophe zu retten – in den Escape Rooms von TeamEscape warten spannende Rätsel und versteckte Hinweise. Zwischen zwei und acht Spieler sind pro Raum möglich. Auch Kindergeburtstage können hier gefeiert werden, denn es gibt einen extra Escape Room für Kinder. Von Montag bis Mittwoch können Studierende sparen, jeden Sonntag bekommen Familien einen Rabatt.

Über 500 Spieler haben auf TripAdvisor bereits eine Bewertung für ihr Escape Erlebnis abgegeben und sind zufrieden. Durchschnittlich vergeben sie fünf von fünf Punkten für TeamEscape Stuttgart. Auf Google vergeben über 900 Rezensenten 4,7 von fünf Sternen.

Adresse: Theodor-Heuss-Straße 32 und 12 in 70174 Stuttgart

Plan B – Escape Room in Stuttgart

Auf der Suche nach Plan B sind Hobbydetektive auch in diesen Escape Rooms in Stuttgart. Hier stellen sich Spielende in der magischen Universität dem bösen Zauberer entgegen, im post-apokalyptischen Escape Game Bunker 666 muss man Sicherheitsvorkehrungen umgehen, um die Menschheit vor einer Katastrophe zu retten, man muss einem gefährlichen Dschungel oder einer Folterkammer entkommen oder es gilt die Menschheit nach einer atomaren Verwüstung zu retten. Insgesamt neun Szenarien können bei Plan B an zwei Standorten in Stuttgart durchgespielt werden.

Über 800 Bewertungen wurden auf Google bereits für Plan B hinterlassen und vergeben durchschnittlich 4,4 Sterne für die Escape Rooms. Auf TripAdvisor wurden über 150 Rezensionen vergeben mit durchschnittlich vier von fünf Punkten.

Adresse: Jägerstraße 12 in 70174 Stuttgart und Mailänderplatz 7 in 70173 Stuttgart

Escapeworld in Fellbach

Auf über 1200 Quadratmetern kann in Fellbach in acht verschiedenen Räumen gespielt werden. 60 Minuten Zeit haben die Teams, um aus ihrem gewählten Szenario mithilfe von Teamgeist, Zusammenarbeit und den richtigen Kombinationen zu entkommen. Die Spielenden müssen einem verrückten Professor wieder zu Verstand verhelfen, als Teil einer Widerstandsgruppe gegen die Herrschaft der Künstlichen Intelligenz kämpfen, Aladdins Öl-Lampe stehlen oder das Geheimnis um das Verschwinden der kleinen Viola lüften.

Knapp 600 Spielende haben Escapeworld bereits auf Google bewertet und vergeben im Durchschnitt 4,7 Sterne.

Adresse: Stuttgarter Straße 106 B2 in 70736 Fellbach

Escape Rooms Kornwestheim

Ob als Mitarbeiter-Event, mit Familie, Freunden oder als Junggesellenabschied: In den Escape Rooms in Kornwestheim wird’s spannend. Zwei Exit Games stehen hier zur Auswahl, deren Rätsel mit Grips in Teamarbeit gelöst werden wollen. Im Raum „Fluch des Thoth“ wird ein Fluch über die Spielenden gelegt, da sie den Gott der Weisheit und der Magie bei seiner Totenruhe gestört haben. Diesen Fluch gilt es nun zu brechen. Oder die Spielenden stellen sich der Mission „Ring des Schicksals“ und durchqueren Fantasiereiche, um die bösen Pläne des Kriegsherrn zu durchkreuzen. 60 Minuten Zeit haben die Teams, um die Rätsel zu lösen und zu entkommen.

Über 100 Spieler haben auf Google bereits eine Rezension hinterlassen und bewerten die Escape Rooms in Kornwestheim durchschnittlich mit 4,6 Sternen.

Adresse: Enzstraße 35 in 70806 Kornwestheim