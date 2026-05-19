Von Wasserfällen und Weinregionen bis zu Kunstmessen und Weltküche: Dieser Tage zeigt sich New York State besonders vielseitig. Outdoor-Abenteuer, Kultur und Kulinarik sorgen zwischen Mai und Juni für abwechslungsreiche Erlebnisse.

Wenn der Winter weicht und die warmen Tage die Parks und Küsten des Bundesstaats New York erreichen, beginnt eine der vielseitigsten Reisezeiten des Jahres. Zwischen blühenden Landschaften, Straßenfesten und Outdoor-Abenteuern zeigt sich der "Empire State" von seiner lebendigsten Seite.

Während viele bei New York sofort an die gleichnamige Millionenmetropole denken, reicht der Frühsommer im Bundesstaat weit über Manhattan hinaus: Wasserfälle im Hudson Valley, Weinregionen in den Finger Lakes, Kunstfestivals und Food-Events machen die Wochen zwischen Mai und Juni besonders abwechslungsreich.

Outdoor: Wandern, Radfahren, Rafting

Outdoor-Fans finden in dieser Jahreszeit in New York State ideale Bedingungen für Abenteuer. Wanderwege führen zu Wasserfällen im Hudson Valley, während die Catskill Mountains mit Mountainbike- und Trekkingstrecken locken. Auf dem 750 Meilen langen Empire State Trail lässt sich der Bundesstaat per Fahrrad erkunden. Noch abenteuerlicher wird es bei Raft-Touren durch den Ausable Chasm in den Adirondacks oder bei Jetboot-Fahrten auf dem Niagara River.

Kultur: Museen und Kunst

Museen wie das Museum of Modern Art, das Guggenheim Museum oder das Metropolitan Museum of Art gehören zu den wichtigsten kulturellen Anlaufstellen in New York City. Außerhalb der Stadt ziehen Orte wie das Corning Museum of Glass in der Finger-Lakes-Region oder das Open-Air-Kunstgelände Storm King Art Center im Hudson Valley Besucher an.

Vom 22. bis 24. Mai feiert außerdem das GlassFest in Corning (Finger Lakes) sein 17. Jahr: Live-Musik, Glasbläserkunst und Feuerwerk verwandeln die historische Market Street an diesem Memorial-Day-Wochenende in ein Freilichtspektakel. Das Ithaca Festival vom 28. bis 31. Mai setzt auf Kunst, Straßenparaden und regionale Handwerksprodukte und gehört seit 1977 zu den traditionsreichsten Community-Festivals im Bundesstaat.

Kulinarik: Wein, Bier und Weltküche

New York State punktet auch kulinarisch mit großer Bandbreite. Hunderte unabhängige Brauereien sowie berühmte Weinregionen wie die Finger Lakes mit ihren Wine Trails entlang des Cayuga-, Seneca- oder Keuka-Sees laden zur Entdeckungsreise ein.

Der Frühling und Frühsommer in New York State sind damit weit mehr als irgendeine beliebige Jahreszeit: Sie sind eine Mischung aus Naturerlebnis, Kulturausflug, Kunstprogramm und kulinarischer Entdeckungsreise.