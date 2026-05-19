Von Wasserfällen und Weinregionen bis zu Kunstmessen und Weltküche: Dieser Tage zeigt sich New York State besonders vielseitig. Outdoor-Abenteuer, Kultur und Kulinarik sorgen zwischen Mai und Juni für abwechslungsreiche Erlebnisse.
Wenn der Winter weicht und die warmen Tage die Parks und Küsten des Bundesstaats New York erreichen, beginnt eine der vielseitigsten Reisezeiten des Jahres. Zwischen blühenden Landschaften, Straßenfesten und Outdoor-Abenteuern zeigt sich der "Empire State" von seiner lebendigsten Seite.