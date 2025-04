Die beliebtesten Styles: Es wird wärmer: Die schönsten Kleider für den Frühling 2025

Die Frühlingssonne zeigt sich mehr und mehr - die perfekte Gelegenheit, um endlich wieder tolle Kleider tragen zu können. Wer im Trend liegen möchte, muss vorher nicht unbedingt shoppen gehen. Denn im Frühjahr 2025 sind zahlreiche Styles angesagt, von denen jeder sicherlich einen im Kleiderschrank hat. Das tragen Fashionistas bei gutem Wetter.

Diese Muster tragen jetzt alle

Wie jeden Frühling haben Kleider mit Blumenprint wieder Saison. In diesem Jahr kommen sie in allen Formen daher: Die verspielten Roben funktionieren als luftiges Maxikleid genauso gut wie als knappes, ärmelloses Minidress. Eine erfrischende Alternative bietet ein Kleid mit voluminösem Ballonrock. Alle Varianten passen in zarten Farben besonders gut zur Jahreszeit.

Haben sich Modefans bereits am Blumenmuster sattgesehen, können sie zu zwei klassischen Mustern greifen. Denn sowohl Streifen als auch Polka Dots gehören aktuell zu den großen Trends der Modewelt. Wer auf den Punkte-Look setzt, sollte zu Satinkleidern greifen. Denn so wirkt das Outfit noch eleganter, vor allem in Schwarz-Weiß. Statt Heels können dazu auch schlichte Stiefel oder Biker Boots in Schwarz kombiniert werden. Durch den Stilbruch wirkt das Ensemble gleich viel interessanter.

Einen figurbetonten Look machen gestreifte, formgebende Strickkleider möglich. An größeren Frauen sehen enge schwarz-weiß gestreifte Maxikleider am besten aus, kleinere Frauen sind mit enganliegenden Streifen-Minikleidern besser bedient. Ist es bereits zu warm für Strickmode, sind A-Linien-Kleider mit Bindedetail an der Taille die bessere Wahl.

Hemdkleider sind in

Auch Hemdkleider sind wieder öfter zu sehen. Dass auch Promis auf das stilvolle Dress schwören, zeigt ein Outfit von Emma Chamberlain (23). Die Modeikone trug ein streng zugeknöpftes Hemdkleid in Hellblau, das ihre Hüften betonte. Daraus schuf der Internet-Star einen coolen Look: Chamberlain wählte helle Schnürboots mit hohem Schaft statt eleganten Pumps. Creolen und eine crémefarbene Handtasche rundeten die Kombination ab. Wer ein Hemdkleid für den Alltag stylen möchte, kann es etwas aufknöpfen und helle Sneaker dazu tragen.

Angezogen trotz Transparenz

Um Haut zu zeigen, muss es diesen Frühling nicht gleich ein Minidress sein. Transparente Stoffe wie Chiffon sorgen in Form von Kleidern für einen romantischen Look, besonders in hellen Rosatönen. Durch strategisch platzierten Stoff bedecken Modebegeisterte dennoch genug. Auch Kleider aus Spitze, mit Rüschen oder Stufenrock wirken romantisch und sind eine gute Option für die Jahreszeit. Während Häkelkleider vor allem im Sommer gerne getragen werden, präsentieren Fashionistas schon jetzt die schönsten Modelle - denn der Boho Chic ist momentan angesagter denn je.