Die beiden sehen sich sehr ähnlich: So süß gratuliert Julia Roberts ihrem Zwilling Elizabeth Stewart

(dr/spot) 16.07.2024 - 15:41 Uhr , aktualisiert am 16.07.2024 - 15:41 Uhr

So süß gratuliert Julia Roberts ihrem "Zwilling" Elizabeth Stewart

1 Nur die Haarfarbe ist anders: Schauspielerin Julia Roberts (l.) und Stylistin Elizabeth Stewart sehen sich extrem ähnlich. Foto: imago/Runway Manhattan

Hollywoodstar Julia Roberts sieht in ihrer Stylistin Elizabeth Stewart mehr als nur eine Angestellte. Seit Jahren sind sie wie beste Freundinnen und in ihrem neuesten Post bezeichnet sie sie sogar als ihren "Zwilling". Das liegt natürlich auch an der optischen Ähnlichkeit.











Link kopiert



Seit nunmehr rund zwei Jahrzehnten arbeiten Oscarpreisträgerin Julia Roberts (56) und die Promi-Stylistin Elizabeth Stewart (60) nicht nur oft und gerne zusammen, sondern sind auch dicke Freundinnen geworden. Darüber hinaus sehen sich die beiden auch noch zum Verwechseln ähnlich. So sehr, dass Julia Roberts nun in ihrem neuesten Instagram-Post die ehemalige Journalistin sogar als ihren "Zwilling" bezeichnete. Zu Stewarts Ehrentag, ihrem 60. Jubiläum, postete Roberts ein gemeinsames Bild und schrieb dazu: "Oh, mein lieber Zwilling. Ich wünsche dir den größten Geburtstag aller Zeiten. Ich liebe dich und schätze dich total!"