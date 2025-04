Die Beatrice Egli Show: Diese Gäste stimmen auf das Osterfest ein

1 Beatrice Egli präsentiert bereits zum siebten Mal die nach ihr benannte Show. Foto: SWR/Manuela Steinemann

Am 19. April stimmt Beatrice Egli zusammen mit vielen bekannten Gästen auf das Osterfest ein. Fans der "Die Beatrice Egli Show" können sich unter anderem auf Giovanni Zarrella, Thomas Anders, Ross Antony und Sarah Engels freuen.











Mit einem großen Staraufgebot startet Beatrice Egli (36) in den Frühling. In der nächsten Ausgabe von "Die Beatrice Egli Show" begrüßt die Schweizerin prominente Gäste wie Giovanni Zarrella (47), Howard Carpendale (79) und Sarah Engels (32). Die Sendung läuft am Samstag (19. April) ab 20:15 Uhr im Ersten (sowie in der ARD Mediathek) sowie ab 20:10 Uhr im SRF1.