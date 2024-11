Die Bagger sind angerückt: Häuser am Steinheimer Marktplatz werden abgerissen

In Steinheim an der Murr wird Platz für ein neues Rathaus geschaffen. Mehrere Gebäude in der Innenstadt müssen weichen. Die Abbrucharbeiten sind in vollem Gange.

Bürgermeister Thomas Winterhalter hat vor seiner Wiederwahl am 10. November immer wieder beteuert, dass nach einer längeren Phase der Vorbereitungen seine zweite Amtszeit im Zeichen der Neugestaltung stehen werde. Auf die Stadtmitte bezogen wird diese Ankündigung bereits eingelöst. Hier staubt und kracht es seit einigen Tagen ziemlich heftig auf dem Marktplatz. Insgesamt vier Gebäude im Herzen der Kommune werden abgerissen, um Platz für ein neues Rathaus zu schaffen.

Das Haus am Brunnenweg 1 ist mit dem Bagger eingerissen worden. Foto: Werner Kuhnle

Schon Vergangenheit ist mittlerweile das Haus am Brunnenweg 1, das in nur wenigen Tagen von einem Bagger zerbröselt wurde. „Als Nächstes steht dann das Gebäude in der Marktstraße 31 auf der Liste“, verkündet die Stadt via Pressemeldung. Aufgrund seiner stattlichen Ausmaße werde der Abbruch dieser Immobilie etwa 14 Tage in Anspruch nehmen. Für die Steinheimer dürfte der Verlust des Hauses mit dem größten Schmerz verbunden sein, war dort doch über lange Jahre eine Bäckerei angesiedelt. Die Arbeiten sollen anschließend am Gebäude in der Badtorstraße 4 weitergehen. Als Letztes ist das Haus in der Markstraße 37 an der Reihe. Bis spätestens Ende Februar sollen die Bagger wieder abrücken.

Lesen Sie auch

Gehweg auf einer Seite gesperrt

Für Autofahrer bringe das Projekt keine Beeinträchtigungen mit sich, betont die Stadt. Allerdings sei der Gehweg an der Marktstraße entlang des Baufeldes auf der Marktplatzseite abgesperrt. Fußgänger könnten den gegenüberliegenden Gehweg nutzen. In Richtung Murrinsel und Brühlstraße könne auch auf die bestehende Fußwegverbindung über den Brunnenweg und die Straße Blaue Pfütze ausgewichen werden.

Die Bäume vom Marktplatz sind an einen anderen Standort verpflanzt worden. Foto: Stadt Steinheim

Manch einer mag sich auch fragen, was mit den Bäumen am Marktplatz passiert ist. Die Gewächse wurden von einer Fachfirma ausgegraben und an einem neuen Standort in der Lehenstraße, entlang des Parkplatzes vor dem Kindergarten, eingesetzt. Nicht gerüttelt wird hingegen am stadtbildprägenden Brunnen. Der wird bleiben, wo er ist.