Die Bachelors: Knutschorgien im Haifischbecken

Auch in der neuen Folge von "Die Bachelors" gehen die Knutschorgien weiter. Vier Dates und vier Küsse heißt die Bilanz. So langsam verliert man den Überblick, wer von den Frauen wo bei Sebastian und Dennis stehen. Da verwundert auch der Rauswurf einer frühen Favoritin nicht.

"Die Bachelors" biegen am heutigen Mittwoch (28. Februar, um 20:15 Uhr, RTL und RTL+) langsam auf die Zielgerade ein. Dennis (30) und Sebastian (35) haben in Folge sieben pro Nase noch die Wahl aus fünf Frauen. Dass sie nicht zu denen gehört, die in die achte Episode einziehen, davon ist Lisa (28) einmal mehr überzeugt. Dennis hat ihr schließlich als einziger seiner noch verbliebenen Kandidatinnen keine Einzelaudienz gewährt. Dass ihre Konkurrentinnen sie schon für eine Lame Duck halten und sie wie etwa Katja (28) fragen, ob sie nach ihrem Aus einen Augenbrauenstift in der Villa lassen würde, macht die Stimmung nicht besser.

Lisa geht auch in der neuen Folge leer aus. Nach dem Gruppendate auf einer Autorennbahn bittet Dennis nicht sie, sondern Lissy (29) zum intimen Gespräch. Obwohl er die Lehrerin erst in der letzten Folge ausführlicher begutachtete. Nachdem Dennis im letzten Date für seine Verhältnisse züchtig blieb, geht er jetzt in die Offensive. Immerhin fragt er Lissy, ob er sie küssen darf. Ja heißt Ja.

Vorbildlich, so langsam verliert man aber den Überblick, wen die Bachelors schon geküsst haben. Mittlerweile ist es einfacher, sich zu fragen, wen sie noch nicht geknutscht haben.

Sebastian und Kim im verbalerotischen "Ping-Pong-Spiel"

Auch Sebastian lädt natürlich zum Rudeldate. Er paddelt mit drei seiner Frauen in Kajaks. Danach zieht er sich mit Kim (30) auf eine Couch zurück. Es ist frisch, nicht nur Kims kalte Hände zwingen zum Kuscheln unter einer Decke. Zwischen den beiden entwickelt sich ein verbalerotisches "Ping-Pong-Spiel" (Sebastian). Kim will unter anderem wissen, ob Sebastian Männer für Jäger hält. Prinzipiell ja, lautet seine Antwort, bei "Die Bachelors" werde aber er zum Gejagten.

"Wie in einem schlechten...", sagt Kim über ihren Dialog - und lässt offen, ob sie einen Liebesfilm oder einen Porno meint. Aufs Stichwort küssen sie sich, ohne Worte.

Schwimmen mit Haien

Als Nächstes steht ein "Doppel-Einzeldate" (Sebastian) auf dem Programm. Dennis und Nadia (28) sowie Sebastian und Larissa (30) tauchen in einem Haikäfig unter Wasser. Nur durch ein paar Gitterstäbe getrennt schwimmen hungrige Knorpelfische an ihnen vorbei.

Im Anschluss an den Tauchgang soll es auch im Gespräch in die Tiefe gehen. Das hofft zumindest Dennis bei Nadia. Er verspürt bei ihr körperliche Anziehung, wie sich schon vor ein paar Folgen beim Küssen im Pool gezeigt hat. Doch er ist sich unsicher, ob da noch mehr ist. Ein Deep Talk, wie es im Dating-Deutsch heißt, scheitert aber. Das Gespräch driftet in Porno-Talk ab, als Nadia beklagt, dass ihr heiß ist. Dennis muss selbst über die klischeehafte Situation lachen, doch er ergreift die Chance - und einen Eiswürfel, mit dem er Nadia über die Haut fährt. Der Würfel verglüht schnell - und es wird wieder geknutscht.

Auch Sebastian lässt sich nicht lumpen. Er züngelt mit Larissa. So langsam wird es beliebig. "Geredet und rumgemacht" habe sie, erzählt Larissa nachher ironisch-selbstverständlich in der Frauenvilla.

Keine Überraschungen in der Nacht der Rosen

Bei der Cocktailparty sucht Dennis ausnahmsweise die Nähe zu Lisa. Obwohl er dazu keine Lust hat, wie er aus dem Off bekennt. Das Gespräch bleibt "passiv-aggressiv", wie die beobachtenden Mädels zu Recht anmerken. Es kommt, wie es kommen muss: Lisa bekommt keine Rose von Dennis.

Spannender ist die Rosenfrage bei Sebastian. Eine Wackelkandidatin seit mehreren Folgen ist Leonie (28). In der ersten Folge hatte sie sich dank einer gelben Rose als frühe Favoritin positioniert. In der Frauenvilla wurde sie deshalb zur Persona non grata, wie sie jedenfalls behauptete. Sebastian nimmt ihr das aber nicht so richtig ab, er hat den Verdacht, dass Leonie aufgrund ihres Charakters eine Außenseiterin ist, und nicht, weil er ihr die erste Rose gab.

Zu Anfang dieser Folge sucht Sebastian das Gespräch mit Leonie, um alle Missverständnisse auszuräumen. Danach ist er auch erleichtert, alle Misstöne scheinen verklungen. Doch bei der Nacht der Rosen geht Leonie leer aus. Die Ex-Favoritin muss die Villa verlassen.