Welche Kandidatinnen in der 5. Folge der 2. Staffel von „Die Bachelors“ nach Hause fliegen müssen, lesen Sie im Artikel.

In Folge 5 von „Die Bachelors“ spitzt sich die Stimmung weiter zu: Eifersucht, Unsicherheiten und emotionale Gespräche prägen das Geschehen. Während sich einige Kandidatinnen ihren Favoriten näher fühlen, platzen bei anderen die Hoffnungen.

„Die Bachelors“ 2025: Diese Kandidatinnen müssen die Show in Folge 5 verlassen

In der 5. Folge der aktuellen Staffel mussten 2 Kandidatinnen ohne Rose heimreisen: Martin entschied sich gegen Corinna, während Felix Isabelle in den Flieger setzen musste.

„Die Bachelors“ 2025: Die Kandidatinnen sind noch dabei

Ann-Kathrin aus Mülheim an der Ruhr (35 Jahre alt, PR-Beraterin, Team Martin)

Clara aus Hamburg (27 Jahre alt, Eventkauffrau, Team Martin)

Esra aus Düsseldorf (28 Jahre alt, Hochzeits- & Eventplanerin, Team Felix)

Hannah aus Köln (25 Jahre alt, Studentin & Talentmanagerin, Team Felix)

Lena aus Berlin (30 Jahre alt, Digital Sales Managerin, Team Martin)

Leonie aus Ostfildern (26 Jahre alt, Speditionskauffrau, Team Martin)

Linda aus Berlin (27 Jahre alt, Assistenz im Social-Media-Bereich, Team Martin)

Michelle aus Duisburg (31 Jahre alt, Supply Chain Managerin, Team Martin)

Nadine H. aus Köln (30 Jahre alt, Social-Media-Projektmanagerin, Team Felix)

Paulina aus Hamburg (26 Jahre alt, Engagement Managerin, Team Felix)

Seyma aus Schwäbisch Gmünd (31 Jahre alt, Fachreferentin, gewechselt in Team Felix)

Viktoria aus Sindelfingen (26 Jahre alt, Influencerin, Team Felix)

Viviane aus Verden (34 Jahre alt, Operationstechnische Assistentin, gewechselt in Team Felix)

„Die Bachelors“ 2025: Diese Kandidatinnen sind bereits ausgeschieden

Nadine M. aus Hamburg (27 Jahre alt, Wimpernstylistin, Team Martin, ausgeschieden in Folge 1)

Lisann aus Halle (30 Jahre alt, Lehramtsstudentin, Team Martin, ausgeschieden in Folge 1)

Vanessa aus Regensburg (31 Jahre alt, VermögensKundenberaterin, Team Martin, ausgeschieden in Folge 1)

Christina aus Köln (28 Jahre alt, Social Media Managerin, Flugbegleiterin und Studentin, Team Martin, ausgeschieden in Folge 1)

Sarah aus Berlin (36 Jahre alt, Kauffrau für Bürokommunikation, Team Martin, ausgeschieden in Folge 2)

Teresa aus Graz (32 Jahre alt, Projektmanagerin, Team Felix, ausgeschieden in Folge 2)

Mareike aus Düsseldorf (31 Jahre alt, Sport und Gesundheitstrainerin, Team Felix, ausgeschieden in Folge 3)

Louisa aus Brücken (31 Jahre alt, Direktionsbeauftragte, Team Felix, ausgeschieden in Folge 3)

Aylin aus München (32 Jahre alt, Inhaberin einer Kosmetik-Filiale, Team Felix, ausgeschieden in Folge 4)

Regina aus Düsseldorf (29 Jahre alt, Managerin in einer Schönheitspraxis & Female Embodiment Coach, gewechselt in Team Martin, ausgeschieden in Folge 4)

Natalie aus Ingolstadt (34 Jahre alt, Hair-&-Make-up-Artist, Team Martin, ausgeschieden in Folge 4)

Isabelle aus Düsseldorf (31 Jahre alt, Immobilienmaklerin, Team Felix, ausgeschieden in Folge 5)

Corinna aus Offenbach (27 Jahre alt, Personalentwicklerin, Team Martin, ausgeschieden in Folge 5)

Wo kann man „Die Bachelors“ 2025 schauen?

Alle Folgen der aktuellen Staffel stehen auf RTL+ bereits vor der TV-Ausstrahlung bereit. Im Free-TV zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr eine neue Episode.

Um was geht es bei „Die Bachelors“?

„Die Bachelors“ ist eine erweiterte Variante des bekannten RTL-Datingformats „Der Bachelor“. Anders als bisher treten hier zwei Männer gleichzeitig an, um die große Liebe zu finden – aktuell Felix Stein (32) und Martin Braun (35), beide Väter. Insgesamt 26 Kandidatinnen kämpfen um ihre Aufmerksamkeit. Gedreht wurde die Staffel in Südafrika, was für exotische Kulissen bei Gruppen- und Einzeldates sorgt.

Das Besondere an dem Konzept: Durch die zwei Bachelors entsteht nicht nur Konkurrenz zwischen den Frauen, sondern auch zwischen den Männern. Wer bekommt welches Date? Wer verliebt sich in wen? Die klassische Rosenvergabe bleibt erhalten, doch die Dynamik ist komplexer – und konfliktreicher. Emotionale Gespräche, Eifersucht, Überraschungen und jede Menge Drama gehören zum Programm.