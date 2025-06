Seit letzter Woche läuft „Die Bachelors“ 2025 auch im TV auf RTL. In der neuen Staffel suchen Felix und Martin die Frau fürs Leben – doch schon heute Abend muss diese Reise pausieren.

Sendepause für die Rosen: Am 25. Juni fällt „Die Bachelors“ aus dem Programm

Fans der Kuppelshow müssen sich gedulden: Am Mittwoch, 25. Juni, entfällt die nächste Folge von „Die Bachelors“. Der Sender hat die Episode kurzfristig gestrichen – aus gutem Grund. Die Konkurrenz am Fernsehabend ist stark: Im ZDF läuft „Aktenzeichen XY“, ProSieben überträgt das Klub-WM-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Ulsan HD FC, und auf Sat.1 steht das U21-Halbfinale Deutschland gegen Frankreich an.

Wann kommt eine neue Folge von „Die Bachelors“ 2025 auf RTL?

Nächste Woche (2. Juli 2025) sind „Die Bachelors“ zur gewohnten Sendezeit um 20:15 Uhr wieder zurück im TV auf RTL.

Was läuft stattdessen im Programm?

Zur Primetime um 20:15 Uhr zeigt RTL das Promi-Pool-Quiz „Splash!“. Allerdings handelt es sich um Wiederholungen aus dem vergangenen Jahr. Direkt im Anschluss folgt um 22:15 Uhr wie gewohnt das Nachrichtenformat „RTL Direkt“.

Wo kann man „Die Bachelors“ schauen?

„Die Bachelors“ und weitere Bachelor-Staffeln können Sie jederzeit auf RTL+ streamen.