Die Bachelors: Wer ist raus? (Folge 1)

Im TV werden wieder Rosen verteilt. Am Mittwoch, 17. Januar, ist nämlich die 14. Staffel der RTL-Datingshow „Der Bachelor“ gestartet. In diesem Jahr heißt die allerdings „Die Bachelors“. Wie der Titel vermuten lässt, gibt es in dieser Staffel nicht nur einen, sondern gleich zwei Singlemänner, die auf der Suche nach der ganz großen Liebe sind.

Ihre Namen: Sebastian Klaus, Sales Manager in der Immobilienbranche aus Hamburg, und Dennis Gries, Inhaber einer Fitness- und Wellnessanlage aus Kempten. Um die Herzen der beiden 35 und 30 Jahre alten Junggesellen werden in den nächsten Wochen 30 Frauen buhlen. Die erste Folge flimmerte schon über die TV-Bildschirme – und einige Frauen mussten bereits gehen.

Lesen Sie auch

Diese Kandidaten sind nach Folge 1 raus

In der diesjährigen Staffel gibt es eine Neuerung: Vor der eigentliche Reise nach Südafrika finden in Deutschland kurze „Blind Dates“ statt. In diesen können die beiden Bachelors entscheiden, wen sie mitnehmen. Beide lernen jeweils 15 Damen kenne, 22 dürfen mit auf die Reise.

Beide Junggesellen sortierten kräftig aus und entschieden sich am Ende getrennt voneinander für jeweils elf Frauen. Von den insgesamt 30 Kandidatinnen sind nach Folge 1 noch folgende dabei:

Anna L. (27), Friseurin aus Eggolsheim (raus nach dem Blind Date mit Dennis)

(27), Friseurin aus Eggolsheim (raus nach dem Blind Date mit Dennis) Anna W. (30), Heilpädagogin aus Hamm (raus nach dem Blind Date mit Dennis)

(30), Heilpädagogin aus Hamm (raus nach dem Blind Date mit Dennis) Jenny (24), Studentin für Kommunikation und Eventmanagement aus Elmenhorst (raus nach dem Blind Date mit Dennis)

(24), Studentin für Kommunikation und Eventmanagement aus Elmenhorst (raus nach dem Blind Date mit Dennis) Stephanie (28), Studentin für Zeitbasierte Medienkunst aus Linz (raus nach dem Bind Date mit Dennis)

(28), Studentin für Zeitbasierte Medienkunst aus Linz (raus nach dem Bind Date mit Dennis) Gina (31), Fitnesstrainerin aus Köln

(31), Fitnesstrainerin aus Köln Ina (28), HR Business Partner aus Erdmannhausen (aus nach dem Blind Date mit Sebastian)

(28), HR Business Partner aus Erdmannhausen (aus nach dem Blind Date mit Sebastian) Lisa W. (35), Verkäuferin aus Achern (raus nach dem Blind Date mit Sebastian)

(35), Verkäuferin aus Achern (raus nach dem Blind Date mit Sebastian) Vivien (27), Kosmetikerin aus Düsseldorf (raus nach dem Bind Date mit Dennis)

Sie alle durften also mit nach Südafrika.

Allerdings gab es auch einen freiwilligen Ausstieg in der Folge: Kaum in Kapstadt angekommen, macht Bachelor-Kandidatin Mina schon die Kehrtwende.

Bachelor-Kandidatin Mina geht freiwillig Foto: RTL/ Frank W. Hempel/Porträts

Die 26-Jährige Medizinische Fachangestellte aus Köln, die ursprünglich von Sebastian ausgewählt wurde, hängt noch an ihrer alten Beziehung. „Ich kann meine große Liebe hier nicht finden, weil ich die halt schon gefunden habe“, sagte sie zum Bachelor.

Was ist das Prinzip der Show?

Eigentlich ist das ganz simpel: Zwei Junggesellen wollen in einer Gruppe von Frauen ihre große Liebe finden. Während der Show gibt es deswegen Gruppen- oder Einzeldates, um die Kandidatinnen besser kennenzulernen. Am Ende jeder Woche findet die sogenannte „Nacht der Rosen“ statt. In dieser verteilen die Bachelors Rosen an die Frauen, die sie eine Runde weiterlassen.

In Folge 1 gab es zudem zwei gelbe Rosen. Die ging an Brautstylistin Leonie (Sebastian) und die Content Creatorin und Social Media Managerin Rebecca (Dennis). Damit vergaben beide Bachelor die ersten Einzeldates. In den letzten 13 Staffeln der Show war es so, dass nur ein Rosenkavalier seine Auserwählte suchte. Außerdem gibt es auch ein Pendant-Format „Die Bachelorette“.

Wann läuft „Die Bachelors?“

Gestartet ist die neue Staffel am Mittwoch, den 17. Januar 2024. Sehen konnte man sie im linearen TV zur Primetime auf RTL. Wer ein Abo bei RTL+ besitzt, kann die Folgen bereits immer eine Woche vorab im Steam bei RTL+ sehen.

Alle Sendetermine im Überblick

„Die Bachelors“ 2024 läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr im Free-TV auf RTL. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese auf RTL+ nachschauen.

Folge 1: Mittwoch, 17. Januar 2024, 20.15 Uhr, RTL (10. Januar RTL+)

Folge 2: Mittwoch, 24. Januar 2024, 20.15 Uhr, RTL (17. Januar RTL+)

Folge 3: Mittwoch, 31. Januar 2024, 20.15 Uhr, RTL (24. Januar RTL+)

Folge 4: Mittwoch, 7. Februar 2024, 20.15 Uhr, RTL (31. Januar RTL+)

Folge 5: Mittwoch, 14. Februar 2024, 20.15 Uhr, RTL (7. Februar RTL+)

Folge 6: Mittwoch, 21. Februar 2024, 20.15 Uhr, RTL (14. Februar RTL+)

Folge 7: Mittwoch, 28. Februar 2024, 20.15 Uhr, RTL (21. Februar RTL+)

Folge 8: Mittwoch, 6. März 2024, 20.15 Uhr, RTL (28. Februar RTL+)

Folge 9: Mittwoch, 13. März 2024, 20.15 Uhr, RTL (6. März RTL+)

Folge 10: Mittwoch, 20. März 2024, 20.15 Uhr, RTL (13. März RTL+)

Nach der letzten Folge gibt es noch „das große Wiedersehen“.