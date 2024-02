Die Bachelors 2024: Wo wurde Staffel 14 gedreht?

1 Die beiden Rosenkavaliere der aktuelle Bachelor-Staffel: Sebastian Klaus (rechts) und Dennis Gries (links) Foto: RTL / Benno Kraehahn

Aktuell läuft die RTL-Dating-Show „Die Bachelors“ 2024. Wo die Villa steht, in der Sebastian Klaus und Dennis Gries sowie die Kandidatinnen wohnen – und wie viel die Traumunterkunft kostet.











In der neuen Bachelor-Staffel, die am 17. Januar gestartet ist, gibt es in diesem Jahr gleich zwei Rosenkavaliere. Sebastian Klaus, Sales Manager in der Immobilienbranche aus Hamburg und Dennis Gries, Inhaber einer Fitness- und Wellnessanlage aus Kempten haben in der RTL-Show „Die Bachelors“ die Qual der Wahl.